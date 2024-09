Segna un altro successo la raccolta fondi di beneficenza organizzata dal Kiwanis Club di Taormina per i bambini dell’Ospedale San Vincenzo. Per la seconda volta grazie a un “carrettino siciliano” posizionato nello spazio concesso dall’amministrazione comunale sul corso principale, tanti cittadini e turisti hanno lasciato del denaro in beneficenza per il reparto di pediatria dell’Ospedale. Anche il Sindaco di Taormina Cateno De Luca ha voluto contribuire personalmente con una donazione generosa all’iniziativa benefica destinata ai più piccoli. Molti soci kiwaniani provenienti da tutta Italia, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti, in particolare da New York e dalla California, mentre erano in vacanza nella perla dello Ionio, hanno lasciato un’offerta libera per la raccolta fondi di beneficenza. Come testimonianza dell’iniziativa benefica ai numerosi donatori, sono stati omaggiati di un souvenir artigianale riproducente la Sicilia in legno. Un ringraziamento particolare per l’aiuto e il supporto, va al Comune di Taormina, il Comando dei Vigili Urbani e al Monsignor Carmelo Lupò della Basilica Cattedrale San Nicolò di Bari, Duomo di Taormina.



Il presidente del Kiwanis di Taormina, Angelo Caristi, con grande entusiasmo, ha commentato: “sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa a favore dei bambini dell’Ospedale di Taormina. Abbiamo ricevuto molte offerte e solidarietà dai cittadini e dai molti turisti che vengono da tutto il mondo per visitare la splendida città di Taormina”.

Il Kiwanis è un’associazione mondiale di volontari nata nel 1915 a Detroit e presente in 82 paesi del mondo con 16.000 club e 550.000 soci che, a partire dalla sede storica di Indianapolis, ogni anno donano oltre 18,5 milioni di ore di volontariato, investendo più di 100 milioni di dollari annuali in tutte le comunità sparse nel mondo. Normalmente, ogni anno, i club del Kiwanis sponsorizzano più di 150.000 progetti per l’infanzia nel mondo. Il service è, dunque, il cuore di ogni club del Kiwanis, in qualsiasi parte del mondo si trovi.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.