Mancato caricamento contributi figurativi lavoratori ASU/LSU dal 2018

Durante i lavori della I Commissione Affari Istituzionali presso l’ARS, tenutisi in data 14/04/2026, la scrivente O.S. Presente ai lavori; ha rappresentato, oltre alle note criticità relative alla stabilizzazione dei lavoratori ASU/LSU, la questione del mancato caricamento dei contributi figurativi dal 2018 ad oggi. Problematica già segnalata più volte nel corso degli anni, ma rimasta priva di riscontro da parte della politica regionale. Il Presidente della I Commissione, On. Abate, ha formalmente richiesto la predisposizione di una relazione sul tema. USB ha provveduto con tempestività all’invio della stessa, evidenziando l’inadempienza della Regione Siciliana che, a causa del contenzioso in essere con l’INPS, non ha proceduto al caricamento dei contributi figurativi dal 2018. Tale situazione rende questi lavoratori di fatto INVISIBILI ai fini previdenziali.

Si tratta di un fatto di eccezionale gravità.



Nel corso della seduta, il Dott. Foti, Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, ha fornito parziali chiarimenti rispetto alle richieste avanzate. A seguito di nostro ulteriore sollecito, in data 15/04/2026 lo stesso ha disposto apposita nota con cui si invitano tutti gli Enti Utilizzatori a trasmettere le delibere di Giunta relative alle prosecuzioni intervenute dal 2018 ad oggi.

Si registra pertanto un importante risultato per USB: il riconoscimento, ancorché iniziale, della contribuzione figurativa per 9 annualità.

Dott.ssa Barbara Gambino

USB PI SICILIA



PALERMO 16/4/2026

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