Approvato un emendamento al Ddl 771 a firma della deputata regionale che stanzia risorse per il 2024: “Manca una cultura all’uso razionale della risorsa idrica”

“Il superamento della crisi idrica non passa solo dagli interventi emergenziali che, tra l’altro, stanno producendo solo effetti marginali. Alla Sicilia non mancano solo le infrastrutture irrigue, manca soprattutto una cultura all’uso razionale dell’acqua. Da qui nasce la mia proposta che prevede l’istituzione di un contributo straordinario a favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l’acquisto di lavastoviglie destinate esclusivamente alle esigenze domestiche”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, spiega il contenuto di un emendamento al disegno di legge n. 771 che porta per l’appunto la sua firma e che è stato approvato da Sala d’Ercole. Il contributo, recita l’emendamento, può coprire fino al 50 percento della spesa sostenuta.

“In media – chiarisce Marano – viene calcolato che quando si lavano le stoviglie con l’acqua corrente si consumano circa 40 litri di acqua contro i 9,5 litri che si consumano con un modello di lavastoviglie con classe energetica media. A fronte, ad esempio, di mille istanze di acquisto di questi elettrodomestici, potremmo risparmiare circa 11,1 milioni di litri d’acqua l’anno: numeri tutt’altro che trascurabili. Siamo certi che questo contributo, per il quale si potrebbe immaginare in futuro anche una dotazione finanziaria più ampia, potrà certamente fornire uno stimolo concreto ad un utilizzo più responsabile e parsimonioso della risorsa idrica”.





