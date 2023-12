Lo scorso 2 dicembre 2023 al Palazzo Reale – Sala Mattarella presso l’Assemblea Regionale Siciliana si è svolto il convegno “IL Paradiso della Terra. Palermo nella World Heritage List UNESCO”, organizzato dal Lions Club Palermo Libertà, Presidente per l’anno sociale 2023- 2024 Sig. Maurizio Patti, Distretto 108 YB Sicilia di Lions Club International Governatore Avv. Daniela Macaluso.

Il L.C. Palermo Libertà è fra i soci fondatori della Fondazione Lions Clubs Città Patrimonio dell’Umanità, costituita fra i Lions Clubs, italiani e stranieri, che hanno la sede ed operano in città che conservano beni materiali e/o immateriali UNESCO; clubs uniti dall’amore per le bellezze paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, storiche, sociali, culturali, architettoniche, che vanno ricordate, divulgate e valorizzate nelle Scuole di ogni ordine e grado e presso le Istituzioni pubbliche locali, regionali e nazionali.

Moderatrice del convegno la prof.ssa Renata Prescia, docente di Restauro Architettonico presso il Dipartimento di Architettura (DARCH) dell’Università degli Studi di Palermo. Relatori: prof. Giuseppe Antista, docente di Storia dell’Arte e dell’Architettura presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, prof.ssa Maria Sofia Di Fede, docente di Storia dell’Architettura e della Città (DARCH- UNIPA), prof.ssa Vincenza Garofalo (DARCH-UNIPA), docente di Disegno e Rilievo digitale dell’Architettura, prof. Mirco Cannella (DARCH-UNIPA), docente di Disegno e Rilievo digitale dell’Architettura, prof. Manfredi Leone (DARCH-UNIPA), docente di Architettura del Paesaggio, prof.ssa Rossella Corrao (DARCH-UNIPA), docente di Architettura Tecnica e coordinatrice per il PP9-UNIPA delle attività relative al progetto “iHERITAGE: ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage”, appena concluso.

Gli interventi dei relatori, che hanno affrontato il tema “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale: Studi, ricerche, progetti intorno a un itinerario d’arte e d’architettura” secondo approcci disciplinari differenziati, si sono susseguiti integrandosi e completandosi, arricchiti da video e slides, affascinando il numeroso pubblico dei presenti, fra i quali gli studenti ed i professori dell’Istituto Linguistico Ninni Cassarà di Palermo, che hanno ascoltato con grande interesse e partecipazione.

Ospiti del convegno i Presidenti, o loro Delegati, di alcuni Clubs facenti parte ella Fondazione L.C. Città Patrimonio dell’Umanità e più precisamente i lions clubs: Storici Artisti e Presepisti D’Asti, Cervignano Palmanova Aquileia, Nola Host Giordano Bruno e Andria Costanza D’Aragona.

Ha concluso il convegno il Past-Governatore del Distretto 108yb Sicilia, Good Will Ambassador, Professore Avvocato Gianfranco Amenta.

L’evento è stato favorevolmente accolto dalle istituzioni. La Fondazione Federico II, l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), il Comune di Palermo e la città Metropolitana di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di Architettura, l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, hanno tutti concesso il loro Patrocinio. Hanno contribuito, altresì, alla realizzazione di detto evento l’ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia e la Confesercenti Palermo, oltre che alcuni sponsor privati (Turismosicilia, Biga Genio e Farina, Marisa Cappello Event Organizer & Designer).

