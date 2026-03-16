Sabato 14 Marzo 2026, presso la prestigiosa cornice del Circolo Unificato dell’ Esercito, la Delegazione di Palermo dell’Istituto Nazionale della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon unitamente al Coordinamento U.M.I. di Palermo, ha tenuto un convegno che da tempo era stato annunciato dal titolo “Come sarebbe stata l’Italia con Umberto II”.





Relatori illustri il Delegato di Palermo Ingegnere Cav. Michele Micalizzi, il Vice Delegato di Palermo G.d.O. Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD, Giurista, Criminologo e Sociologo Forense, il Responsabile per le Relazioni Pubbliche della Delegazione G.d.O. Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero PhD anch’egli Criminologo Giurista e Sociologo Forense, e il Coordinatore Provinciale U.M.I. Francesco D’appolito.

Un convegno e una tematica che è stata illustrata con dovizia di particolari, ricostruendo in maniera virtuale la figura del Re conoscendo quello che era il carattere, la formazione culturale, etica e morale e rivivendo il contesto storico in cui ha vissuto.





Presenti rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, appassionati di Storia e insegnanti. A portare un saluto da parte dell’ Assemblea Regionale l’ On. Vincenzo Figuccia Deputato Questore in Ars, che è stato anche protagonista di un autorevole intervento. Le Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon della Delegazione di Palermo si confermano “portatori sani” di cultura, storia e tradizioni.



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