Ha avuto luogo stamani, nella sede dell’Area Marina Protetta Plemmirio, un

convegno su “Isolamento sismico: nuove frontiere e applicazioni sul territorio”.

L’incontro, organizzato dal locale Ordine degli Ingegneri, dal Sds, dalla Università di

Catania in collaborazione con Iacp e il patrocinio del Consorzio Plemmirio, si è

svolto nella sala “Ferruzza-Romano” e ha fornito ai presenti vari spunti informativi e

di riflessione sulla complessa tematica.

Per i saluti istituzionali, si sono avvicendati: il vicepresidente Sds Architettura

Siracusa Vittorio Fiore, il presidente dell’Ordine degli ingegneri Guido Monteforte

Specchi, il direttore generale Iacp per la Provincia di Siracusa Marco Cannarella e il

direttore dell’Area Marina Protetta Plemmirio Salvatore Cartarrasa.

Il direttore dell’Amp Plemmirio ha posto l’accento sulla importanza della sinergia tra

partner pubblici e privati nell’ottica di un rilancio del territorio, soprattutto in

correlazione a tematiche importanti quali la sicurezza sismica.

<<Riteniamo di grande importanza il tema trattato oggi nella nostra sede – ha

sottolineato il direttore dell’Amp Plemmirio, Cartarrasa – è fondamentale mettere in

sicurezza l’intero sistema urbano che è composto non solo dagli edifici, ma anche

dalle attrezzature viarie o dalle aree a verde e quelle strategiche. Tutto l’insieme

comporta una ricaduta complessiva sull’intero sistema ambientale>>.

Presenti per l’occasione, anche il prefetto Raffaela Moscarello e il vicesindaco Edy

Bandiera che hanno salutato il folto parterre intervenuto.

A coordinare i lavori Pier Paolo Rossi, docente dell’Università di Catania e Giuseppe

Oliveto.

In apertura dei lavori, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa Guido

Monteforte Specchi, ha voluto ricordare la figura di Massimo Riili, titolare

dell’Impresa Assennato Costruzioni, Presidente dell’Ance e Vicepresidente di

Confindustria di Siracusa, recentemente scomparso a causa di complicanze

discendenti da Covid.

<<Un grande Professionista – ha rilevato Monteforte Specchi – un costruttore sempre

proteso a garantire la migliore qualità e sicurezza alle realizzazioni edilizie della sua

impresa, non lesinando di prestare le proprie energia e creatività anche all’impegno

civile quale Assessore all’Urbanistica prima e ad Ortigia poi>>.

Dall’Ordine degli Ingegneri, sono poi provenute parole di elogio nei confronti

dell’Iacp “per avere non solo implementato per la prima volta nella nostra provincia

l’applicazione di isolatori sismici su un edificio esistente, ma per avere dato valore

aggiunto a tale realizzazione tramite attività di informazione e di promulgazione di

tale tecnica a presidio conservativo dell’edilizia esistente”.

L’esperienza del Giappone, paese fortemente interessato alla tematica, è approdata

nel seminario siracusano, attraverso la relazione su “Installazione per prove

dinamiche ad alte prestazioni su dispositivi d’isolamento sismico e di dissipazione

d’energia” proposta da Akira Wada, professore Emerito alla Tokyo Institute of

Technology e già leader nel campo della ingegneria strutturale, con particolare enfasi

proprio sulla progettazione strutturale antisismica, l’isolamento sismico e lo

smorzamento delle vibrazioni.

Il professore Wada ha illustrato, tra l’altro, l’esperienza nel Sol Levante volta ad

eliminare l’effetto delle forze d’attrito e delle forze d’inerzia. <<Una stazione di

prova con il sistema proposto – ha mostrato nella sua presentazione in sala – è stata

completata in Giappone nel marzo del 2023, essa è stata progettata anche per

condurre simulazioni ibride su strutture sismicamente isolate>>.

A seguire, Carmelo Uccello, ingegnere e Rup Iacp della Provincia di Siracusa, si è

soffermato sui “Programmi complessi e le relative procedure” rilevando gli

adempimenti necessari per realizzare l’opera, mentre l’architetto Stefania Di Pietro,

Dl Iacp della provincia di Siracusa, ha fornito una breve descrizione degli obiettivi

del progetto di rifunzionalizzazione e riuso dell’Ex Albergo Scuola in corso Umberto.

A concludere gli interventi in scaletta Coridio Meoli, responsabile del Settore Gare e

Metodi Offtec che ha relazionato sulla “Installazione di isolatori sismici su struttura

esistente in c.a. con trasferimento del carico mediante sistemi ad attrito”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.