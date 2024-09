All’iconica cronoscalata, valida per la serie tricolore di specialità, impegno per i locali Rino Giancani (Mini Cooper S) e Fabrizio La Rocca (Peugeot 308 GTI)

In lizza nel “Regionale” riservato alle auto storiche, invece, Ciro (Osella PA9/90 BMW) e Andrea Barbaccia (Stenger BMW) oltre Salvatore Vitale (GI.PI. Ford)

È scattato il conto alla rovescia in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), in vista dell’imminente fatica casalinga alla 69ª Coppa Nissena “Trofeo Michele Tornatore”, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna sud. Il prossimo fine settimana, infatti, la scuderia presieduta da Eros Di Prima potrà contare su cinque portacolori schierati al via sotto le proprie insegne. Procedendo con ordine, occhio al rientro di due esperti conduttori locali che vorranno distinguersi dinanzi il proprio pubblico, entrambi in lizza nel Gruppo Racing Start Plus. Dopo l’esperienza maturata qualche mese addietro al Rally di Caltanissetta, lo “scalatore” Rino Giancani affronterà la gara di casa portando al debutto la Mini Cooper S di recente acquisto. Dovrebbe essere della partita, altresì, l’eclettico Fabrizio La Rocca, ancora alle prese però con qualche problema al motore della sua Peugeot 308 GTI.

Nell’ambito del terzo appuntamento stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche, invece, riflettori puntati sul “veterano” Ciro Barbaccia, con l’Osella PA9/90 BMW di 4° Raggruppamento. Obiettivo primario del pilota-preparatore di Marineo, reduce da un argento e da un oro di categoria conquistati nei due precedenti round della serie regionale di specialità (rispettivamente, la Monte Erice e la Val d’Anapo-Sortino), sarà quello di consolidare la leadership provvisoria e compiere un ulteriore passo di avvicinamento al titolo isolano (già vinto, peraltro, nel 2023). Atteso ai nastri partenza anche il figlio di Ciro, Andrea, anch’egli tra gli iscritti del “Quarto”. Per Barbaccia jr, alla prima uscita “targata” 2024, il non facile compito di cimentarsi per la prima volta alla guida della Stenger motorizzata BMW (già trionfalmente testata dal padre alla Coppa Sila lo scorso agosto). Sarà della partita, infine, anche l’altro alfiere Salvatore Vitale. Reduce insieme a Barbaccia senior dalla trasferta in terra calabra, Il gentleman driver comisano tornerà al volante del suo prototipo GI.PI. Ford Cosworth di 3° Raggruppamento.

Andando al programma dell’iconica cronoscalata nissena, si entrerà nel vivo sabato 14 settembre con la disputa di due manche di ricognizione, lungo i 5430 metri del percorso ricavato tra Ponte Capodarso e la frazione di Santa Barbara; l’indomani, semaforo verde per altrettante salite che definiranno la classifica finale.

Classifica Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche (dopo due gare)



4° Raggruppamento: 1. Ciro Barbaccia punti 28,75; 2. Riolo 16,25; 3. “AERON” 13,75; 4. Castellano 12,25; 5. Bellia 9,25; 6. Capizzi 7,25; 7. Di Gregorio 5,75; 8. Bica, Imbrò 5,25; 10. Scimeca, Grimaldi 4,25.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.