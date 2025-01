Il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Adolfo Padua, figura di grande rilievo per il rugby siciliano.

Con dedizione, competenza e passione, Adolfo Padua ha contribuito in maniera significativa alla crescita del rugby nella provincia di Ragusa, rappresentando un punto di riferimento per atleti, dirigenti e appassionati. La sua scomparsa rappresenta un’ulteriore perdita importante per il movimento rugbistico isolano, privato di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della palla ovale siciliana.

“Adolfo è stato davvero prezioso per il nostro movimento – ha dichiarato Orazio Arancio, presidente della Fir Sicilia –. La sua dedizione è stata un esempio per tutti. Esprimo, a nome di tutta la Fir Sicilia, il nostro più sincero e profondo cordoglio alla famiglia e ai suoi cari”.

Il Comitato Regionale Sicilia si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Adolfo Padua in questo momento di grande dolore.

