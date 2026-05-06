Legacoop Sicilia esprime forte preoccupazione per quanto emerso dall’operazione condotta dai Carabinieri nel territorio di Corleone, che conferma la persistenza di dinamiche di controllo del territorio riconducibili a soggetti legati a Cosa Nostra, già noti alle forze dell’ordine.

Gli elementi emersi riportano alla luce pratiche riconducibili alla cosiddetta “mafia rurale”: intimidazioni, estorsioni, danneggiamenti e minacce ai danni delle attività economiche locali. Si tratta di episodi gravi, che rischiano di compromettere il percorso di crescita, legalità e sviluppo costruito negli ultimi anni.





Legacoop Sicilia ribadisce il proprio impegno a rimanere vigile e a sostenere concretamente i territori e le imprese sane. Corleone rappresenta una comunità che, pur segnata da una storia complessa, ha dimostrato negli anni una significativa capacità di reazione e riscatto, che merita di essere rafforzata e accompagnata.

Tra gli episodi segnalati figura anche il coinvolgimento di una cooperativa aderente a Legacoop Sicilia, colpita da atti intimidatori. A questa realtà va la piena solidarietà e vicinanza dell’associazione.





Legacoop Sicilia continuerà a sostenere con determinazione tutte le esperienze che operano nel solco della legalità, in particolare quelle impegnate nella gestione dei beni confiscati e nella promozione di un’economia sana. Il rafforzamento della presenza dello Stato e il ruolo attivo della società civile restano elementi fondamentali per contrastare ogni tentativo di ripristino di logiche mafiose.

Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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