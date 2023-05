I sette candidati a sindaco si confrontano a tavola da Piazza Scammacca.

L’appuntamento organizzato dal mercato urbano della città è in calendario per il prossimo 19

maggio alle ore 20,30. Un momento condiviso con la città visto che saranno proprio i cittadini a

rivolgere le domande ai candidati, nato da un’idea di Carlo Cocina.

Dalla rinascita culturale e ambientale alla rigenerazione urbana, dalla garanzia dei servizi

all’attenzione per le fasce più deboli: questi sono i temi principali che sono emersi da un primo

confronto della comunità di Piazza Scammacca e che saranno affrontati durante la serata.

Per allargare ancora di più il confronto, il team di Piazza Scammacca ha messo a disposizione della

città il proprio profilo Instagram e la pagina Facebook per consentire di inviare domande, che

saranno poi scremate e selezionate, aggregandole per temi di interesse.

“Piazza Scammacca è stata progettata per essere un mercato nel senso più ampio del termine-

conferma Nicola Vitale, uno dei fondatori-; per questo ci è sembrato in linea con la nostra missione

organizzare un momento di confronto costruttivo, che non terminerà con le elezioni. vogliamo che

da questo incontro nasca un manifesto programmatico per la città che poi inviteremo il primo

cittadino eletto a discutere insieme. Vogliamo essere un’agorà politica per Catania nel senso più

ampio e positivo del termine. Lo siamo già con le iniziative di intrattenimento, formazione e

impatto sociale che abbiamo organizzato quest’anno, più di 120 eventi con oltre 50 partner. Questa

occasione ci dà modo di entrare a pieno nell’agone politico, che è uno spazio di cui la città deve

tornare a fruire con maggiore serenità”.

Hanno già dato conferma della presenza tutti e sette i candidati sindaco, che si confronteranno con

la giornalista Sarah Donzuso, che modererà l’incontro: Lanfranco Zappalà, Vincenzo Drago,

Giuseppe Giuffrida, Gabriele Savoca, Peppino Lipera, Maurizio Caserta, Enrico Trantino.

