“La presentazione del nuovo master plan per il futuro di corso martiri della libertà che verrà presentata in aula martedì riapre finalmente le prospettive di intervento su un’area ferma da oltre decenni. Guardiamo con favore a questa prospettiva, un passaggio atteso dopo una lunga storia di annunci. Siamo sicuri che la presentazione di martedì in aula consiliare sarà l’occasione per un confronto pieno e trasparente che chiarirà con precisione i contenuti del nuovo progetto, le garanzie finanziare e i tempi di realizzazione delle opere, il destino delle aree non ancora nella disponibilità dei nuovi proprietari, il rispetto degli spazi pubblici e dei servizi promessi ai cittadini, le ricadute che questo nuovo progetto che arriva a firma di un nuovo architetto diverso da quello che aveva sottoscritto la convenzione originaria – passaggio che lascia immaginare che ci sia una revisione più profonda di una semplice rimodulazione tecnica – avrà anche nel quartiere di San berillo. Dopo decenni di promesse rimaste sulla carta è arrivato il momento che questo ultimo progetto rappresenti la vera svolta per corso martiri della libertà con garanzie concrete e la massima trasparenza verso i cittadini”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania Pina Alberghina.

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