Gli ospiti del Centro Terapeutico Riabilitativo di Salute Mentale Cappuccini di Vizzini, in provincia di Catania, sono stati i protagonisti del cortometraggio “Bè dis” diretto da Michele Montesano. Alla presentazione, avvenuta questo pomeriggio presso l’aula consiliare del Palazzo di città, hanno partecipato il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, e l’assessore agli Enti locali, Andrea Messina.



“Un bellissimo lavoro sia per il messaggio di vera e straordinaria umanità che per la testimonianza del valore della speranza e di essere ‘comunità’ – dichiara Cuffaro -. Ci sono dei doni che la vita ci ha dato e nessuno e niente può toglierci, basta viverli con consapevolezza. Quella vissuta oggi pomeriggio è stata un’esperienza di significato, che sia ‘sogno o storia poco importa’. Ho vissuto una umana lezione di vivere che ha molto arricchito la mia fragile condizione di vita e so di avere imparato e di essermi arricchito del senso del sincero desiderio di poter diventare una persona più buona”.

