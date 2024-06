Una domanda, anzi un interrogativo, COSA SAI?, accompagnerà nei giorni dal 19 al 27 giugno 2024 tutti gli eventi organizzati per la 110ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato-GMMR dalla “Casa dei Diritti”, l’Unità organizzativa del Comune di Palermo responsabile della gestione dei progetti del Sistema Accoglienza Integrazione-SAI di Anci e Viminale per l’accoglienza di persone migranti.

Per il decennale dei progetti di accoglienza del Comune di Palermo si apre una settimana di incontri, dibattiti, giochi per bambini, spettacoli teatrali e una Masterclass in cinema. Prevista anche una sessione formativa sulle Portinerie di comunità®, il social franchising italiano che a Palermo nascerà nei progetti che accolgono le persone migranti e che saranno al servizio dei quartieri della Città.

Il programma:

Il 19 giugno con i giochi per i bambini a villa Bonanno e il torneo di calcio a 5 al Palaoreto.

Molto ricca la giornata del 20 giugno: al Centro diaconale La Noce-Istituto Valdese, momento di riflessione con il Centro Astalli sui “Dieci anni di SAI”, mentre al Foro Italico ci sarà un “Word cafè” animato da Arciragazzi Palermo. Chiude la giornata lo spettacolo teatrale “L’immaginifica storia di Espérer”, di Antonio Damasco, al Teatro Garibaldi.

Il 21 giugno i Cantieri culturali alla Zisa ospiteranno fino alle 23:30 sette eventi ed una festa finale: previsti una tavola rotonda sulla didattica delle lingue, laboratori danza-movimento e di percussioni, uno spettacolo circense, una performance teatrale e la formazione sulle Portinerie di comunità®.

Il 27 giugno, infine, al Centro diaconale La Noce-Istituto Valdese, spazio ad una Masterclass sul cinema, evento preparatorio alla realizzazione del cortometraggio “Samsa” di Gianpiero Pumo, regista e autore di Palermo.





