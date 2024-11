Trasferte stregate per la Cosedil Saturnia Acicastello che lontana dal PalaCatania incassa ancora una sconfitta, questa volta sul campo dell’Emma Villas Siena, non riuscendo così ad invertire la tendenza delle ultime gare esterne.

Un 3-0 che arriva contro un avversario di valore, che ha saputo dimostrare durante le ultime uscite di non temere confronti, ma che accende comunque un campanello in casa Acicastello, con il presidente Luigi Pulvirenti che con schiettezza ha così commentato la gara:

“È estremamente difficile commentare una partita nella quale la nostra squadra non è praticamente scesa in campo. Ma se una prestazione di questo genere non era pronosticabile, bisogna prendere atto del fatto che questa è la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, su cinque gare. Una squadra come la nostra che ha ambizioni di vertice non può avere questo rendimento fuori casa. Non basta vincere al Palacatania. In settimana ne parleremo con staff tecnico e giocatori, perché si deve assolutamente cambiare rotta”.

LA GARA

Marco Lionetti, in panchina nel ruolo di primo allenatore a causa dello stato influenzale che ha colpito Camillo Placì, schiera il sestetto base con capitan Davide Saitta in regia opposto ad Andrea Argenta, Luka Basic e Javad Manavi in posto 4, Elia Bossi e Filippo Bartolucci al centro e Francesco Pierri nel ruolo di libero.

Siena in campo con Nevot al palleggio, Alan in posto 2, Randazzo e Cattaneo in banda, Trillini e Rossi al Centro, Bonami libero.

PRIMO SET

Nella prima metà di parziale le squadre si studiano ed il divario non è mai più ampio di due lunghezze, fino al 13-11. A quel punto la formazione di casa prova per la prima volta l’allungo (14-11) ed è Manavì da posto 4 a piazzare la parallela che accorcia le distanze.

Emma Villas mantiene la direzione riuscendo a gestire il vantaggio e la gara prosegue fino al 22-20 quando Lionetti ferma il gioco per tentare di invertire la tendenza. Un proposito che non ottiene realizzazione, dato che i padroni di casa al rientro centrano un nuovo break e chiudono in loro favore il parziale grazie al pallonetto di Cattaneo.

SECONDO SET

Acceso l’avvio della seconda frazione: Cosedil Saturnia Acicastello incassa il colpo (5-3) e reagisce con grinta trovando il primo vantaggio della gara sul 5-6 grazie ad Argenta che “guadagna” l’invasione avversaria colpendo con forza da posto 2.

Come al primo set pesano per i biancoblu gli errori dalla linea dei nove metri, Siena torna in vantaggio e sul 13-11 Rottman rileva Manavi. Lo statunitense accende i riflettori su di sé firmando il pari con due efficaci colpi d’attacco. I padroni di casa tuttavia riescono a mettere nuovamente il muso avanti e allora Lionetti gioca la carta Lucconi, all’esordio contro la sua ex squadra.

È Basic a timbrare il pari in diagonale, ma Siena per la terza volta prende il sopravvento, questa volta centrando l’accelerata decisiva.

TERZO SET

Cosedil Saturnia Acicastello si mette in scia ed insegue a distanza ravvicinata gli avversari anche al terzo gioco. Rientrati Manavi e Argenta, i biancoblu viaggiano a ruota dei toscani, scaltri nel trovare per primi il vantaggio. Al primo tentativo di fuga (12-9) Lionetti ferma il gioco ma al rientro in campo sono ancora i padroni di casa a mettere a referto quattro punti. Argenta spezza il ritmo, Lionetti gioca l’opzione doppio cambio inserendo Lucconi e Bernardis su Saitta e Argenta. Gli ospiti accorciano ed è mister Graziosi a dover spendere un time out (19-14). Al rientro in campo i padroni di casa ritrovano continuità e chiudono i giochi ottenendo l’intera posta in palio.

TABELLINO

EMMA VILLAS SIENA-COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO 3-0 (25-21; 25-21; 25-20)

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 9, Nevot 3, Bonami (L), Nelli 15, Rossi 5, Randazzo 9, Coser (L2), ,Cattaneo 8. NE: Ceban, Pellegrini, Melato, Araujo , Alpini. All. Graziosi.

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Basic 9, Argenta 3, Bartolucci, Saitta 0, Manavi 8, Bossi 5, Pierri (L), Lucconi 1, Rottman 3, Volpe 0, Bernardis 0, Lombardo (L2). NE: Orto, Bartolini All. Lionetti.

ARBITRI: Bassan Fabio di Milano e Pristerà Rachela di Torino.

DURATA SET: 30’, 34’, 32’.





