Una sfida intensa e combattuta al PalaAllende di Fano: Cosedil Saturnia Acicastello lotta per quasi tre ore contro un’ottima Smartsystem Essence Hotel Fano ma non riesce a trovare la strada della vittoria dovendo così incassare il 3-1.

Dopo aver combattuto senza esclusione di colpi durante i primi due set, terminati ai vantaggi in favore dei locali, la squadra di Placì è riuscita infatti ad annullare il match point ed aggiudicarsi il terzo set, salvo poi arrendersi al quarto e consegnare l’intera posta in palio agli avversari.





LA PARTITA

Padroni di casa in campo con il palleggiatore Coscione opposto a Marks, Mengozzi e Acuti al centro, Roberti e Merlo a banda, Raffa libero. Inedito starting six per Camillo Placì che schiera capitan Davide Saitta in diagonale con Manuele Lucconi, Will Rottman e Javad Manavi schiacciatori, Filippo Bartolucci ed Elia Bossi al centro e Francesco Pierri nel ruolo di libero.





PRIMO SET

Squadre in assoluto equilibrio in avvio, con la Cosedil Saturnia Acicastello sostenuta dalle schiacciate di Lucconi e Rottman e la Smartsystem Essence Hotel Fano guidata dai colpi di Marks e Mengozzi. Sul 12 pari arriva il break dei locali, abili a schizzare sul +5. È capitan Saitta a spezzare il ritmo e riportare i suoi in partita, mentre il pari 21 porta la firma di Manavì il quale d’esperienza beffa gli avversari con un mani fuori. Ottimo anche il turno in battuta di Rottman, suggellato dall’ace che fissa il risultato sul 21-23. A quel punto è Marks a colpire e riportare poi i suoi in vantaggio (24-23). Manavì ottiene ancora il pari (24-24), si va ai vantaggi. Marks, autore di ben 9 punti al primo set, chiude il gioco colpendo in diagonale.





SECONDO SET

I padroni di casa sfruttano meglio i turni in battuta ed il fattore campo e la Cosedil Saturnia Acicastello soffre in avvio (12-6). Placì prova a mischiare le carte inserendo Argenta e Volpe al posto di Lucconi e Bossi. I biancoblù accorciano fino al 20-19 per poi trovare il pari grazie ad un doppio ace firmato Rottman che porta il risultato sul 22 pari. Da qui quasi lo stesso copione del set precedente: Marks ottiene il set point, Manavì riporta la situazione in equilibrio (24-24). Volpe ferma a muro Merlo, capovolgendo la situazione (24-25), ma i fanesi non demordono e come nel gioco precedente l’opposto tedesco Marks, questa volta in battuta, firma il punto che porta i compagni sul 2-0.





TERZO SET

Cosedil Saturnia Acicastello in campo con piglio diverso al terzo parziale: con Argenta e Volpe nel sestetto iniziale i catanesi vanno sul 4-7, costringendo Mastrangelo al time out. Al rientro gli ospiti continuano a macinare gioco sfruttando i colpi di Manavi e Rottman, e l’allenatore dei virtussini interrompere nuovamente il gioco sul 11-16. Questa volta lo stop spezza il ritmo dei ragazzi di Placì che subiscono poi la rimonta (23-21). S’inizia così un finale di frazione entusiasmante: Manavi centra il pareggio grazie ad un colpo in diagonale ed un ace. L’iraniano tuttavia forza troppo la battuta successiva, mettendo il pallone di poco fuori e regalando il match point agli avversari. Marks spreca l’occasione in attacco, e poi ancora Roberti mette il pallone fuori. L’insidiosa battuta di Volpe permette così alla Cosedil Saturnia Acicastello di riaprire la gara ed andare al quarto set.





QUARTO SET

Smartsystem Essence Hotel Fano ritrova subito smalto durante la quarta frazione di gioco (8-4). Placì decide di inserire Basic per Manavi ed il francesce è subito incisivo. Il suo impatto però non è sufficiente a fermare l’impeto dei locali che continuano a mantenere la direzione. L’allenatore ospite riporta così in campo Manavì e la Cosedil Saturnia Acicastello prova a rimettersi in scia (19-15). Mastrangelo non temporeggia e ferma il gioco, al rientro i biancoblu rosicchiano altre due lunghezze (20-18), ed il mister dei marchigiani sceglie di chiamare ancora time out. Questa volta Smartsystem Essence Hotel Fano torna in campo con l’obiettivo ben chiaro in testa e senza più sbavature capitalizza il risultato portando a casa i tre punti.





TABELLINO

Smartsystem Essence Hotel Fano-Cosedil Saturni Acicastello 3-1 (26-24; 28-26; 24-26; 25-20)

Smartsystem Essence Hotel Fano: Coscione 3, Merlo 10, Roberti 15, Acuti 7, Marks 21, Mengozzi 8, Rizzi 1, Raffa (L), Mandoloni 0, Compagnoni 0. Ne: Klobucar, Magnanelli, Tonkonoh, Sorcinelli (L). All. Mastrangelo.

Cosedil Saturni Acicastello: Rottman 22, Lucconi 6, Bartolucci 7, Saitta 3, Manavi 9, Pierri (L), Bossi 2, Volpe 6, Argenta 13, Basic 1, Orto 0, Bernardis 0. Ne: Bartolini, Lombardo (L). All. Placì.

Arbitri: De Simeis Giuseppe di Bari e Merli Maurizio di Terni.

Durata: 32’, 39’, 34’, 33’.

