Oggi è il giorno degli arrivi, quello in cui i giocatori della Cosedil Saturnia Acicastello si ritroveranno insieme a staff e società, giungendo da ogni parte d’Italia e del mondo. Il ritiro, come da tradizione, si terrà al Sigonella Inn e prenderà il via ufficialmente domani con le prime attività di squadra.

Sul time table dei biancoblu, per la giornata di domani, venerdì 9 agosto, ci sono visite mediche e riunione di squadra. Lo staff tecnico si ritroverà già di mattina per mettere a punto gli ultimi dettagli di un programma che non lascia niente al caso, come racconta mister Camillo Placì: “Sabato si entra in palestra, con la prima seduta pesi. I ragazzi incontreranno prima Lecouna, il preparatore atletico, per fare i test di ingresso, che seguono il monitoraggio fatto da remoto. Si lavorerà sulla forza e in maniera individuale”.

Lunedì pomeriggio prima seduta al PalaCatania a cominciare dalle 17:30 con il primo allenamento di palla a porte aperte: “Rispolvereremo i fondamentali, ma senza saltare per evitare sovraccarichi. Presto troveremo il giusto equilibrio e lavoreremo insieme sui sistemi di gioco”.

Perché la squadra sia al completo si attenderà la fine di agosto quando anche l’americano Will Rottman si unirà ai suoi compagni, conclusi gli impegni agonistici negli Stati Uniti.

