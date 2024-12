Successo sotto l’albero per la Cosedil Saturnia Acicastelllo che nella prima giornata di ritorno del campionato Serie A2 Credem Banca ritrova il sorriso contro Omifer Palmi vincendo per 3-1. Sotto gli occhi degli oltre mille presenti al PalaCatania la formazione, guidata da Marco Lionetti dopo le dimissioni di Camillo Placì, ha saputo affrontare la gara con determinazione, mostrando di voler fortemente tornare ad esultare. “Avevamo bisogno di una vittoria a tutti i costi – spiega il capitano Davide Saitta – e sono arrivati i tre punti. Una partita non bellissima, soprattutto terzo e quarto set. Si vedeva che eravamo tesi perché volevamo portare a casa il risultato. Vogliamo uscire da questa situazione e speriamo che questa vittoria ci possa aiutare a tornare in palestra per lavorare sui fondamentali e sulla fiducia perché ancora il campionato è lungo e questi tre punti ci fanno molto bene”. La squadra tornerà in campo domenica 29 dicembre a Brescia, contro la capolista Gruppo Consoli Sferc.

LA PARTITA

Marco Lionetti schiera la sua Cosedil Saturnia Acicastello disponendo Davide Saitta in cabina di regia e Manuele Lucconi al suo opposto, Will Rottman e Javad Manavi schiacciatori, Elia Bossi e Filippo Bartolucci al centro, Simone Orto nel ruolo di libero.

Jorge Canestracci risponde con Paris e Sala nella diagonale palleggiatore-opposto, Benavidez e Carbone schiacciatori, Gitto e Guastamacchia al centro, Donati nel ruolo di libero.

PRIMO SET

Parte bene la formazione di casa con Manavi e Rottman in evidenza (10-5). Ottimo avvio anche per Bossi che a muro fa pesare la sua esperienza mettendo a terra il pallone del 12-6.

Cannestracci prova a fermare la corsa biancoblu inserendo prima Ioveno per Paris e poi fermando il gioco sul 18-12 dopo un ace di Manavi.

La musica però non cambia: è sempre la Cosedil Saturnia Acicastello a guidare il gioco ed a correre verso il successo nel primo set. Successo che arriva sul 25-17 con Bossi e Bartolucci che, entrambi in pallonetto, mettono il proprio sigillo sugli ultimi due punti del gioco.

SECONDO SET

La gara si fa combattuta al secondo parziale, con gli ospiti che provano ad impensierire i biancoblu. I ragazzi di Cannestracci riescono anche a mettere la testa avanti (9-11) ma i padroni di casa ritrovano subito la strada giusta con Lucconi e Bartolucci pronti ad invertire la tendenza e riportare la Cosedil Saturnia Acicastello avanti (12-11). Il parziale tuttavia rimane in equilibrio: Lucconi mantiene il passo mettendo a terra il pallone del 19 pari, Omifer Palmi trova ancora il vantaggio (21-22). A togliere le castagne dal fuoco ci pensa dunque Manavì che, implacabile, inchioda sul taraflex tre attacchi consecutivi regalando ai compagni il set point, mentre il punto decisivo è un ace di Lucconi.

TERZO SET

Dopo una prima fase punto a punto la formazione di casa si porta sul +3 complice l’ottima serie di Bartolucci efficace in prima linea sia a muro che in attacco. Omifer Palmi vende cara la pelle e con i colpi di Benavidez e Guastamacchia riesce ad agguantare il pari 14.

Lionetti sceglie dunque di far rifiatare Rottman ed inserisce Basic. Gli ospiti tuttavia nel frattempo riescono a sfruttare il calo di tensione approfittandone per andare a loro volta sul +3 (17-20). È proprio il neoentrato Basic a rendersi protagonista riportando i compagni sotto (19-20) e costringendo Cannestracci al time out. Al rientro Lucconi schiaccia a terra il pallone del 20 pari ed il set si accende: si combatte su ogni pallone con la Cosedil Saturnia Acicastello che per prima ottiene il pallone del set (24-23). Gli ospiti spezzano il ritmo con un time out e quando si torna in campo ribaltano la situazione. A quel punto a fermare il gioco ci pensa Lionetti ed in maniera identica il pallone del set torna nelle mani dei locali. Le dinamiche però si invertono ancora, con Palmi che approfittando di un errore di Lucconi dalla seconda linea riesce ad accaparrarsi il terzo set.

QUARTO SET

Basic rimane in campo ed è artefice della partenza sprint biancoblu: prima a muro e poi in attacco lo schiacciatore francese trascina i compagni sul 5-2. Ad incrementare il divario ci pensa poi il compagno di reparto Manavi e la Cosedil Saturnia Acicastello vola sul 11-4. Dall’altra parte Gitto da posto 3 sfrutta la sua esperienza provando a mantenere vive le speranze dei calabresi. Ai colpi del centrale si uniscono l’ace di Sala e l’attacco di Benavidez, con l’Omifer Palmi di nuovo con il fiato sul collo dei biancoblu (13-11). Carbone e Benavidez rosicchiano ancora un punto di vantaggio, Basic contiene la risalita riportando i compagni sul +2 (17-15). Gli ospiti trovano però il pari 21 con un muro di Gitto su Lucconi. Basic riporta avanti i compagni, Sala risponde, Benavidez invece sbaglia (23-22). Manavì suggella infine il successo firmando gli ultimi due punti del match.

Cosedil Saturnia Acicastello-Omifer Palmi 3-1 (25-17; 25-23; 26-28; 25-22)

Cosedil Saturnia Acicastello: Rottman 9, Lucconi 22, Bartolucci 11, Saitta 0, Manavi 18, Bossi 5, Orto (L), Basic 10, Argenta 1. Bernardis 0. Ne: Lombardo (L), Bartolini. All. Lionetti.

Omifer Palmi: Gitto 13, Paris, 1, Sala 17, Carbone 8, Benavidez 17, Guastamacchia 7, Lawrence 0, Ioveno 0, Donati (L), Maccarrone 0. Ne: Porcino, Corrado, Concolino. All. Cannestracci.

Durata set: 25’, 29’, 33’, 30’.

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Andrea Mazzarà di Milano.

