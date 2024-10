Pronti a partire. I biancoblu della Cosedil Saturnia Acicastello domani, domenica 6 ottobre, esordiranno nel Campionato di Volley Maschile di Serie A2 Credem Banca 2024/25 con il match contro OmiFer Palmi. Primo incontro di stagione con il fischio d’inizio fissato per le 18 di domani, sul taraflex del Palasport “Mimmo Surace” di Palmi (RC), con diretta streaming su VolleyBallWorld.tv.

I giocatori castellesi incontreranno i palmensi ad un mese esatto dal torneo Elio Maisano, occasione in cui si erano aggiudicati il trofeo con un netto 3-0 contro i padroni di casa. In queste settimane entrambe le squadre hanno messo a punto gli ultimi dettagli prima dell’avvio della stagione e quello che è certo è che domani si fronteggeranno due formazioni completamente diverse da quelle che si sono incontrate ormai settimane fa. L’allenatore di casa, Andrea Radici, potrà contare sul suo roster al completo, con una potenza di fuoco che si delinea su una diagonale che vede l’ex opposto trentini Lorenzo Sala e l’esperto palleggiatore Lorenzo Sperotto. Dal canto suo mister Camillo Placì, ha a disposizione una formazione che in queste settimane ha dato costanti segni di crescita. Il coach biancoblu così alla vigilia del match: “E’ arrivata finalmente l’ora di dare il via a questo campionato e ci prepariamo al primo test impegnativo su un campo caldo, con notevoli individualità. I nostri avversari hanno grandi qualità in attacco e noi dovremo essere bravi a non soffrire la loro ricezione e ad avere una buona gestione di muro e difesa”. Obiettivo? “Dobbiamo essere attenti durante tutta la gara e di conseguenza dobbiamo cercare di vincere. La squadra mentalmente è pronta e sa che quella di domani sarà la prima di tante tappe importanti”.

Se il PalaSurace sembra un vero e proprio fortino, capitan Saitta e compagni, anche distanti da casa, potranno contare sui loro supporter che hanno organizzato una trasferta per seguire i giocatori della Cosedil Saturnia fin dalla primissima giornata.

Intanto, continua la vendita degli abbonamenti per le partite al PalaCatania, aperta fino a sabato 12 ottobre, data in cui i biancoblu esordiranno in casa nel match contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, ticket e abbonamenti disponibili su LiveTicket.it.

