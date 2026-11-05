NPS, doping in palestra e dipendenze digitali: il progetto che entra nelle scuole e nelle università siciliane per abbattere i tabù e proteggere la salute delle nuove generazioni.



Sabato 7 novembre 2026, ore 9:00 — Presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino (Piazza della Vittoria 23, Palermo), ospiti della Fondazione Federico II, si terrà la presentazione del progetto “Conoscere per Prevenire”, un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione rivolta direttamente agli studenti delle scuole e delle università della Sicilia.

Il mondo dei giovani è cambiato, e con esso anche i rischi legati alla salute fisica e mentale. Dalle New Drugs (le nuove sostanze sintetiche spesso invisibili e letali) al Doping Amatoriale tra chi frequenta la palestra, fino alle dipendenze comportamentali (social, gaming, azzardo online), le insidie per la generazione Z e Millennials sono oggi più complesse e pervasive che mai.





Il progetto, promosso dall’Associazione Pillole di Informazione – Sezione Educazione e Prevenzione in collaborazione con Donnattiva, nasce per rompere il silenzio: non con un approccio giudicante o punitivo, ma portando la scienza, la consapevolezza e la prevenzione direttamente nei luoghi di crescita dei giovani.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del Direttore Generale della Fondazione Federico II Giuseppe D’Ippolito, del Deputato alla Camera Carolina Varchi, dell’Assessore Regionale alla Salute Marcello Caruso, dell’Assessore alla Cultura della Città di Palermo Antonio Rini, insieme ai presidenti delle due associazioni promotrici: il farmacista Ivan Tortorici (Pillole d’Informazione) e la giornalista Ina Modica (Donnattiva).

Il momento centrale dell’incontro sarà guidato dal Professore Fabio Venturella, docente di Tossicologia presso il Dipartimento STEBICEF dell’Università degli Studi di Palermo e delegato del Rettore per la prevenzione su New Drugs, Rape Drugs e Doping.





Un confronto a più voci arricchito dai contributi di esperti del settore medico, scientifico e delle forze dell’ordine:Giacomo Scalzo (Dirigente Generale DASDE).Maurizio Pace (Segretario Nazionale FOFI).Carmelo Calzetta (Direttore Tecnico Superiore Chimico, Polizia Scientifica Sicilia Occidentale).Professoressa Sara Baldassano (Docente di Fisiologia e Delegata alle Pari Opportunità e Inclusione, STEBICEF UniPa). Professore Antonio Palumbo Piccionello (Direttore del Dipartimento)

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno di una rete istituzionale e scientifica d’eccellenza: Fondazione Federico II, Assessorato alla Cultura della Città di Palermo, Federfarma Sicilia, Sunifar Sicilia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, SISIFO, CPO STEBICEF e numerosi enti partner.

La cittadinanza, gli studenti, i docenti, i farmacisti, gli operatori sociali e gli organi di stampa sono invitati a partecipare per costruire insieme una rete d’ascolto e prevenzione attiva.

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