A Monreale si è costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Ne ha dato notizia il deputato regionale e presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia che ne è l’ispiratore, oltre che partecipante, insieme ai consiglieri comunali Santina Alduina, Pippo Lo Coco e Riccardo Oddo. A FdI ha aderito anche l’assessore Rosanna Giannetto.

“Un risultato importante – ha commentato Intravaia – che accoglie sul territorio la grande svolta impressa alla politica del Paese dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nostro partito è già ben radicato, ha dimostrato di essere capace di stare vicino ai cittadini, di dare risposte al territorio ed è dotato di un’ampia visione rispetto al futuro. Si tratta di un gruppo coeso che ha già maturato un’importante esperienza e saprà contribuire in modo determinante alla crescita del partito. La sua costituzione non fa altro che rilanciare il nostro contributo alla maggioranza e alla ricandidatura del nostro sindaco Alberto Arcidiacono. Ringrazio l’assessore Giannetto e i consiglieri Alduina, Lo Coco e Oddo per l’impegno quotidiano a beneficio della città”.

“Siamo molto felici – hanno detto l’assessore e i consiglieri – di aderire a FdI. È la formalizzazione di un percorso avviato mesi fa con l’onorevole Intravaia che è stato ed è il nostro punto di riferimento e che ringraziamo per l’abnegazione e l’impegno instancabile con cui si spende per la nostra comunità”.

Capogruppo in Consiglio comunale sarà Pippo Lo Coco.

