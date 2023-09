IN PALIO DOMENICA 24 A MAZARA DEL VALLO 26 TITOLI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER DI MEZZA MARATONA

LA GARA E’ VALIDA QUALE 3^ TAPPA DEL CIRCUITO INTERNAZIONALE RUNNING SICILY-TROFEO NISSAN COMER SUD

MAZARA DEL VALLO 19 SETTEMBRE 2023 – Cresce l’attesa per la XIV Maratonina di Sicilia – Trofeo Energia Italia che domenica prossima, 24 settembre, metterà in palio a Mazara del Vallo 26 titoli regionali individuali Master di Mezza Maratona. La gara, organizzata dall’Asd Gs. Atletica Mazara presieduta da Salvatore Piccione, valida pure quale 3^ prova del circuito Internazionale Running Sicily –Trofeo Nissan Comersud, si articolerà su un circuito cittadino da ripetersi 3 volte.

La partenza è in programma alle 9.30 dal Lungomare Hopps (nei pressi della scalinata di Piazza Mokarta) dove ci sarà anche l’arrivo.

VIVI MAZARA – In programma anche la Vivi Mazara sulla distanza dei 7 km. (un giro del percorso), valevole quale tappa del circuito provinciale di corsa su strada. Nel pacco gara gli atleti troveranno anche la maglia tecnica con manica lunga. Al termine dei 7 Km. verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria.

ISCRIZIONI – Saranno in tantissimi a partecipare alla Maratonina ed alla Vivi Mazara, ma ancora c’è tempo per iscriversi. Si può fare attraverso ENDU collegandosi al seguente link: https://join.endu.net/entry?edition=84017

RITIRO PETTORALI – Ci sarà la possibilità di ritirare pettorale e pacco gara, sia sabato 23 (dalle ore 17 alle 19 all’info point di Piazza Mokarta-lungomare), sia domenica 24 prima del via (dalle ore 07.30 alle 08:30 in prossimità della partenza).

PERCORSO – La manifestazione si articolerà in un circuito cittadino da ripetere 3 volte (Maratonia) per complessivi 21,097 Km. Partenza da Lungomare Mazzini, Lungomare San Vito, giro di boa, Lungomare San Vito, Lungomare Mazzini, Via Rapisardi, Via Diaz, Corso Umberto, Via T.G. Romano, Via Monteverde, Via la Cava, Via Daniele Aiello, Via G. G. Adria, Via Molo Caito, Piazzale Quinci, Lungomare Mazzini.

RUNNING SICILY-TROFEO NISSAN COMER SUD – Dopo la XIV Maratonina di Sicilia – Trofeo Energia Italia, la 10^ edizione del Running Sicily – Trofeo Nissan Comer Sud – culminerà domenica 22 ottobre nella Palermo International Half Marathon, valida anche per il campionato italiano individuale e a squadre Master di Mezza Maratona. Sono 600 gli atleti, già, iscritti che, sul tracciato tra Mondello ed il centro città, si contenderanno, complessivamente, 28 titoli tricolori. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.