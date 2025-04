In un panorama economico nazionale in costante trasformazione, la Sicilia si è distinta come una delle regioni più reattive nell’affrontare le difficoltà degli ultimi anni, registrando nel 2023 – secondo l’Istat – il maggiore incremento del Pil a livello nazionale (+0,7%). Tuttavia, nel 2024, la Sicilia è tornata a fare i conti con segnali di rallentamento.

I numeri parlano chiaro: secondo Unioncamere, sono ben 806 le aziende entrate in crisi nell’Isola dall’inizio dell’anno, di cui 668 avviate verso la liquidazione giudiziale. Un dato che inverte la tendenza positiva degli anni precedenti, mettendo in allerta imprese, professionisti e istituzioni.

È in questo scenario che giovedì 10 aprile, alle ore 16:30, presso la Sala “Terrasi” della Camera di Commercio Palermo Enna, si terrà un evento promosso da MFLaw – Società tra Avvocati per azioni, che coinvolgerà esponenti istituzionali e operatori economici per confrontarsi su nuove strategie e strumenti utili a rafforzare il tessuto imprenditoriale siciliano.

La Sicilia rallenta, aumentano le chiusure aziendali

Nonostante il dato positivo dell’Istat sulla crescita del PIL regionale nel 2023 (+0,7%), tra i più alti d’Italia, i primi mesi del 2024 mostrano un’inversione di marcia. Il saldo tra nuove aperture e cessazioni d’impresa si assottiglia: su 21.630 attività nate, 19.411 hanno chiuso, con un risultato netto di appena 2.219 unità.

Dal 2021 a oggi, 65 aziende siciliane hanno fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi, con appena cinque casi conclusi con successo. E se da un lato l’introduzione di nuove misure normative ha permesso a molte imprese italiane di evitare il fallimento, i dati del 2024 segnalano un preoccupante aumento delle liquidazioni, oltre 9.200 a livello nazionale.

Un evento per rafforzare le imprese e guardare al futuro

Per affrontare questa nuova fase con consapevolezza e strumenti adeguati, MFLaw – presente a Roma, Milano e Palermo, e con un’apertura prevista a Catania – propone un convegno dal titolo: “Gli adeguati assetti e strumenti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari per le imprese come nuove opportunità di sviluppo”.

L’incontro si svolgerà in occasione dell’ampliamento della sede palermitana dello studio legale e sarà un momento chiave per discutere delle nuove sfide del mercato e delle opportunità offerte dalla normativa sul Codice della crisi d’impresa, che impone alle aziende di adottare assetti organizzativi in grado di prevenire situazioni critiche.

I protagonisti del confronto

Sul palco interverranno figure istituzionali di primo piano:

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Gaetano Galvagno, Presidente dell’ARS

Edy Tamajo, Assessore regionale alle Attività produttive

Dario Cartabellotta, Direttore generale del Dipartimento Attività produttive

Calogero Guagliano, Direttore generale di Irfis-FinSicilia

Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio Palermo Enna

Il programma prevede tre panel tematici e una round table finale, tra cui:

Le istituzioni: alleate strategiche per la crescita delle imprese

Adeguati assetti e strumenti per il successo imprenditoriale

Gestione sana tra normativa e fiscalità

Round table: consulenza qualificata tra tradizione e innovazione

La chiave per il futuro delle imprese siciliane – spiegano da MFLaw – passa dalla prevenzione interna: strutture più flessibili, governance solida e strumenti finanziari adeguati. Con il rischio incombente dei nuovi dazi USA, le aziende devono sapersi riposizionare con rapidità ed efficienza.

Il convegno sarà seguito da un momento conviviale con rinfresco, occasione per un confronto informale e uno scambio di visioni sulle prospettive di crescita per il mondo imprenditoriale siciliano.

Luogo: Camera di Commercio Palermo Enna – Sala Terrasi , Via Emerico Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/04/2025

Data Fine: 10/04/2025

Ora: 16:30

Artista: MFLaw

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.