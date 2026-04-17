Un intervento strategico per la sicurezza del territorio interesserà il centro abitato di Geraci Siculo, nella zona compresa tra via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e l’area del Castello. Il progetto esecutivo prevede opere di consolidamento del versante roccioso sovrastante, per un investimento complessivo di 4,35 milioni di euro. L’intervento nasce dall’esigenza di fronteggiare una situazione di elevata criticità idrogeologica. Le indagini tecniche hanno evidenziato condizioni di instabilità del versante, con presenza di blocchi rocciosi in equilibrio precario e fenomeni di crollo già registrati negli anni. In alcune aree è stata rilevata una pericolosità elevata (P3), con livelli di rischio che possono raggiungere valori molto elevati (R4), coinvolgendo viabilità, edifici e aree frequentate dalla popolazione. Le criticità riguardano in particolare infrastrutture e spazi pubblici di rilievo, tra cui la Strada Statale 286, via Vittorio Emanuele, percorsi pedonali e aree di aggregazione come la villetta comunale e l’accesso al Castello Ventimiglia.

Il progetto è stato sviluppato attraverso una articolata campagna di indagini, comprendente rilievi topografici con Gps e droni, analisi geostrutturali, indagini geofisiche e modellazioni tridimensionali del terreno. Le attività hanno consentito di definire con precisione il quadro geologico e individuare le soluzioni più efficaci per la mitigazione del rischio. Le opere previste includono interventi di consolidamento del costone roccioso, stabilizzazione dei blocchi instabili, sistemi di protezione contro la caduta massi e attività di monitoraggio. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei residenti, tutelare il patrimonio edilizio e assicurare la piena fruibilità delle infrastrutture e degli spazi pubblici. L’appalto dei lavori è stato aggiudicato alla Cesi Srl di Mezzolombardo (Trento), azienda specializzata in interventi di consolidamento e opere geotecniche. “Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per la tutela del nostro centro storico – dice il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – Questo progetto ci consente di affrontare in maniera strutturale una criticità che da anni interessa una parte importante del nostro territorio. È un risultato significativo, frutto di un lavoro sinergico, che guarda alla sicurezza dei cittadini e alla valorizzazione del nostro patrimonio urbano e paesaggistico”.





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