“È assolutamente inaccettabile che si possa mettere a rischio la vita dei nostri figli e che bisogna prevedere il doppio turno per gli studenti ad una settimana dall’inizio delle scuole per la presenza di edifici scolastici fatiscenti e sui quali non si è provveduto alla manutenzione. Vorremmo sapere dove sono finite le risorse previste dal Pnrr per l’edilizia scolastica”. Lo chiede Francesco Danese segretario della Filca Cisl Palermo -Trapani, commentando la notizia del crollo del soffitto del primo piano di un immobile di viale dei picciotti dell’Istituto comprensivo Sauro-Franchetti a Palermo. “Riscontriamo ancora una volta-aggiunge Danese-l’assoluta incapacità degli enti preposti di provvedere ad una corretta gestione del finanziamenti a pioggia e di quelli del Pnrr per la messa in sicurezza dei nostri edifici scolastici che fovrebbero essere il luogo più sicuro per i nostri figli e invece rischiano di trasformarsi in luoghi di tragedia. Ribadiamo e chiediamo con forza -conclude-che si provveda al più presto ad un controllo a tappeto delle condizioni in cui versano gli istituti scolastici della nostra provincia perché non possiamo poi versare lacrime di coccodrillo qualora si dovessero verificare tragedie ed è giusto che ognuno faccia la sua parte e si assuma la propria responsabilità perché da cittadini e da genitori non possiamo più tollerare che la vita dei nostri figli possa essere in pericolo e a rischio soprattutto in quello che, come la casa, dovrebbe essere il luogo più sicuro” .

