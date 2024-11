In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale sono diventate competenze essenziali per affrontare le sfide del presente e del futuro. Le implicazioni della digitalizzazione richiedono non solo capacità tecniche elevate, ma anche una comprensione profonda delle dinamiche etiche e giuridiche che regolano l’uso delle nuove tecnologie. Alla luce di ciò Research Unit One ed il Centro Studi Avanzati per l’intelligenza Artificiale hanno siglato un importante protocollo d’ intesa che li vedrà lavorare, congiuntamente, su progetti relativi all’ AI.

Il CSAIA, riconosciuto per i suoi studi avanzati di intelligenza artificiale, riunisce accademici e scienziati di tutto il mondo per promuovere la ricerca in settori di avanguardia come la biotecnologia, la cybersecurity e la bioinformatica attraverso una serie di accordi con i più prestigiosi atenei italiani e stranieri. La sua mission è quella di aggregare saperi interdisciplinari, ritenendo che studi e applicazioni dell’intelligenza artificiale possano scaturire da un percorso di collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto scientifico del CSAIA mira a costruire strumenti giuridici e prospettive comparate sull’AI Act, attraverso l’analisi di osservatori internazionali che valutano i complessi aspetti giuridici ed economici della normativa sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è promuovere la responsabilità etica e politica nell’era dell’AI, con un particolare interesse verso le applicazioni pratiche nel campo finanziario e il loro impatto nelle scienze politiche.

R.U.O, è una delle poche Unità di Ricerca in Italia, fondata nel 2007, ad occuparsi dell’analisi e dello studio della comparazione giuridica in senso ampio e, in particolare, della comparazione nel settore del diritto sostanziale e processuale penale. Il suo scopo è l’approfondimento scientifico su tematiche comparatistiche che abbiano come oggetto lo studio del sistema giuridico italiano in trasparenza con la dimensione internazionale delle norme coinvolte e delle realtà normative di altri paesi di diversa tradizione giuridica.

Research Unit One è diventata in breve tempo un punto di riferimento significativo nazionale e ha sviluppato e consolidato, nel corso degli anni di attività, importanti collegamenti e partnership con realtà italiane ed internazionali. Infine attraverso la sua partecipazione a reti di conoscenza e innovazione, come quella rappresentata dal comitato scientifico del CSAIA, rafforza la sua posizione di leader nella formazione avanzata. Per i laureati che cercano una carriera nelle tecnologie emergenti rappresenta una porta d’accesso a competenze essenziali, necessarie per operare in un mondo sempre più digitale.

Alla luce di quest’ intesa raggiunta la professoressa Daniela Mainenti, direttrice scientifica di RUO e docente di diritto processuale penale comparato presso il Centro Interdipartimentale Innovazione e Salute dell’Università degli Studi Roma 3, parteciperà all’importante evento organizzato dal Centro Studi Avanzati per l’Intelligenza Artificiale (CSAIA) alla presenza del Vice Presidente della Camera dei Deputati.

L’incontro avrà luogo,domani presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati “Nilde Iotti” a Roma e si concentrerà su come le innovazioni dell’Intelligenza Artificiale stanno ridefinendo il panorama delle Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, un tema cardine del Progetto CSAIA, proposto alla Cambridge Scholars Publishing. La prof.ssa Daniela Mainenti, darà il suo contributo nel dibattito su “Politics and policy nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, insieme a personalità di rilievo come Gabriele Bonini, rettore dell’Università LUMSA e Gabriele Checchia, ambasciatore e specialista in relazioni internazionali.

