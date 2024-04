Da tempo si richiede la rimozione del cumulo di rifiuti ed ingombranti presenti tra la via Scalo di Sferracavallo e via Barcarello, di fronte l’ingresso del porto di Sferracavallo.



Tali rifiuti stanno rallentano i lavori del rifacimento del marciapiede prospiciente villa Arezzo, creando non pochi problemi alla ditta appaltatrice.

Pur ribadendo la pericolosità di tale materiale infiammabile addossato sotto le mura di villa Arezzo, la RAP, interpellata da diversi consiglieri di circoscrizione e comunali, dichiara che “il cumulo di barche frantumate non può essere rimosso perché rifiuti speciali il cui smaltimento è a titolo oneroso”.

Pertanto il Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo” assieme alla storica Cooperativa Pescatori “SS. Cosma e Damiano” e a tutte le associazioni diportiste e sportive che operano nel territorio,

chiede una immediata risoluzione del caso, ritenendo non sufficienti ogni giustificazione e grave l’inadempienza dell’amministrazione comunale che ancora non riesce ad attivarsi in merito

Comitato Cittadino “”il Mare di Sferracavallo”

Luogo: via Barcarello, palermo

