Se nel nostro paese la sanità è gratuita per tutti, curare un animale può risultare spesso molto dispendioso. È anche per questo che sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe nascono ogni giorno campagne solidali per pagare le spese veterinarie per gli amici a quattro zampe. E la risposta dei donatori non si fa mai attendere.

A Cinisi, nel palermitano, c’è un’epidemia di parvovirosi che ha già ucciso sette gatti. Per trenta randagi urge una vaccinazione: se ne sta occupando Valeria, che ha aperto una raccolta fondi in quanto non riesce, da sola, a sostenere tutte le spese.

Per Clara, un’anziana cagnolina di Palermo con gravi problemi di salute legati a delle ulcere addominali, sembravano non esserci più speranze in quanto la padrona non riusciva a pagare il ricovero. Tuttavia, grazie alle centinaia di donazioni ricevute Clara affronterà un intervento e le cure necessarie per salvarsi, esattamente come Hope, che subirà un’operazione urgente all’intestino, e come Cleo, che rischiava di morire a causa dello scoppio di una vescica ma oggi si trova sulla via della guarigione grazie all’ondata di solidarietà online ricevuta.

La solidarietà che in sette giorni ha avvolto Gigia, una maialina di due anni e mezzo affetta da nanismo pigmeo che ha riportato diverse fratture in seguito a una caduta, è stata travolgente, Per pagare il ricovero e la conseguente riabilitazione di Gigia sono arrivate 118 donazioni e sono stati raccolti 2.800 euro.

Anche il cane che Andrea ha trovato per strada a Jesolo ha bisogno di un intervento, a causa di una frattura, mentre Runa, dopo essere stata investita, è stata portata in una clinica specializzata a Oristano: in entrambi i casi in molti si sono appassionati alla sorte di questi amici a quattro zampe e stanno raccogliendo le cifre necessarie per pagare i ricoveri.

Yuri invece è un cagnolino di taglia media trovato in Albania massacrato e avvelenato. Valeria e il fidanzato, che lo hanno trovato, hanno avviato una raccolta per farlo arrivare in Italia e pagare le spese cliniche.

Con un piccolo contributo si può dare un grande aiuto agli animali in difficoltà.

