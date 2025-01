Il 3 febbraio a Palazzo Branciforte i piatti dello chef Gaetano Billeci avranno il sapore della generosità e della solidarietà. Il resident chef dell’esclusivo ristorante di Via Bara all’Olivella ha infatti accolto l’invito del medico chirurgo Fabrizio Melfa, referente regionale dell’Associazione Onlus Cute Project, di organizzare una cena di beneficenza finalizzata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare la prossima missione umanitaria in Uganda, in programma dal 15 febbraio al 3 marzo presso il Regional Referral Hospital di Fort Portal.

“Cute Project è una onlus nata nel 2012 e ha come obiettivo la formazione teorica e pratica del personale sanitario dei paesi in via di sviluppo – afferma il medico chirurgo Fabrizio Melfa. – Le nostre missioni si concentrano nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, rivolta alla cura delle ustioni, degli incidenti, ma anche delle malformazioni congenite. Nei paesi africani più poveri c’è infatti una grande necessità di chirurgia plastica ricostruttiva per via del fatto che non esiste in loco una formazione specifica. I pazienti ustionati o incidentati o con malformazioni congenite non ricevono cure adeguate andando incontro a complicazioni, come la formazione di cicatrici retraenti che rendono gravemente disabili bambini e adulti, soprattutto se colpiscono gli arti.”

Formare i medici e gli infermieri locali nella cura di questo tipo di pazienti è fondamentale perché significa cambiare radicalmente la vita dei pazienti. Ad esempio, riaprendo le manine dei bimbi ustionati, essi possono riprendere ad andare a scuola, cercando di costruirsi una vita migliore.

“Ogni anno – spiega Fabrizio Melfa – oltre a fare decine e decine di interventi chirurgici, che servono anche a formare il personale sanitario locale, ci impegniamo ad acquistare strumentazioni e macchinari per l’ospedale. L’obiettivo che ci siamo fissati per quest’anno è l’acquisto di una sonda ecografica con tablet, una pompa ad infusione, un monitor multime trico. Confidiamo nella riconosciuta sensibilità e generosità dei palermitani. A tutti loro rivolgo l’invito a rendersi protagonisti di un aiuto concreto per chi è meno fortunato di noi. Voglio infine ringraziare di cuore lo chef Gaetano Billeci per aver sposato senza esitazione la nostra iniziativa mettendo a disposizione la splendida location di Palazzo Branciforte e la sua straordinaria professionalità”.

Per l’occasione lo Chef Gaetano Billeci ha pensato ad una vera e propria cena evento, con buffet e Cooking Show. Fra i piatti proposti: tacos con frittola di pesce, panini con kebab di polpo, mangia e bevi di baccalà, capricciosa vista mare, tartare di manzo al coltello, kus kus di carne alla magrebina, una torta celebrativa e i vini della Cantina Rallo.

“Con Fabrizio Melfa siamo amici da tantissimo tempo, conosco il suo impegno sul fronte del volontariato e quando mi ha parlato di questa iniziativa l’ho sposata subito con entusiasmo. Sia io che mia moglie siamo sempre stati molto attivi sul fronte della solidarietà ed il fatto che un pezzo di storia della città come Palazzo Branciforte, possa essere vissuto non solo come luogo ricreativo ma anche come teatro di iniziative benefiche è qualcosa che ci fa davvero piacere. Ho avuto modo di ascoltare con attenzione le storie che Fabrizio Melfa mi ha raccontato sulle attività di Cute Project in Uganda, una testimonianza che mi ha realmente toccato, mi sento quindi di condividere il suo invito rivolto alla città, al fine di mostrare ancora una volta il volto generoso di Palermo e dei palermitani”.

La cena ha un costo base di 100 euro, ma l’offerta benefica è libera. Per info e prenotazioni si può mandare un messaggio al 3291972493 (WhatsApp)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.