Magdalena Irena Marciszewska, alunna della classe 4CI Informatica dell’Istituto dell’I.T.I.S. “E. Torricelli”di Sant’Agata di Militello (ME), ha raggiunto un traguardo straordinario vincendo la terza edizione del CyberTrials, una prestigiosa competizione nazionale di cybersecurity tenutasi a Torino dal 6 al 9 giugno 2024 presso il campus dell’I.T.C. ILO (International Training Centre · International Labour Organization).

La manifestazione ha coinvolto ben 20 team finalisti provenienti da tutta Italia ed ha visto Magdalena, insieme alle sue compagne di squadra Veronica Barbati dell’I.T.I.S. Montani di Fermo e Giovanna Castiglione dell’I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Trapani, trionfare grazie alle loro eccezionali competenze informatiche e alla loro capacità di risolvere complesse sfide di cybersecurity.

Il trio, noto come “404 Name Not Found”, formatosi casualmente a gennaio nella fase preliminare, ha dimostrato una straordinaria coesione e abilità.

Durante la competizione, i team sono stati messi alla prova con una serie di sfide di cybersecurity per ben sei ore. Il gruppo di Magdalena ha saputo distinguersi per l’elevato numero di sfide risolte, superando tutti gli altri team finalisti. La loro performance non solo ha garantito loro la vittoria della competizione, ma anche il riconoscimento per la miglior presentazione del lavoro svolto durante la gara.

La cerimonia di premiazione, visibile dal minuto 1:10:50 del video ufficiale dell’evento qui, ha celebrato l’eccellenza e la dedizione delle partecipanti, sottolineando l’importanza di incoraggiare giovani talenti nel campo della cybersecurity.

Il CyberTrials è una competizione pensata per incentivare le giovani donne ad avvicinarsi al mondo della sicurezza informatica, un settore in continua crescita e fondamentale per la protezione delle informazioni in un’epoca sempre più digitale. La vittoria di Magdalena e delle sue compagne di squadra non rappresenta solo un successo personale, ma anche un importante passo avanti nella promozione della diversità di genere nel settore tecnologico, obiettivo dell’Istituto Tecnico “Torricelli” che proprio quest’anno 2024 festeggia il 50° anniversario dall’autonomia dal Verona-Trento.

Magdalena, che ha sempre mostrato una grande passione per l’informatica, ha dichiarato: “È stata un’esperienza incredibile che mi ha permesso di crescere nelle mie competenze e nelle mie capacità personali. Lavorare con Veronica e Giovanna è stato fantastico e abbiamo dimostrato che con impegno e collaborazione si possono raggiungere grandi risultati”.

L’Istituto ITIS E. Torricelli di Sant’Agata di Militello, guidato dalla Dirigente Scolastica Tamara Micale, non potrebbe essere più orgoglioso di questo successo, che sottolinea la qualità dell’istruzione e la dedizione dei suoi studenti e docenti.

Particolare soddisfazione è stata espressa dai docenti del Dipartimento di Informatica: Prof. Fabrizio Nocifora (referente Cybertrials) e Prof. Salvatore Mazzurco (accompagnatore), principali promotori del percorso THE BIG GAME <<Siamo grati e fieri per il traguardo raggiunto, nella speranza che sia il primo di una lunga serie targata I.T.I.S. “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata di Militello (ME)>>

Luogo: ITIS “E.TORRICELLI”, Via Vallone Posta , snc, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.