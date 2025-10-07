Nuova e prestigiosa tappa internazionale per Giuseppe Leto, giovane talento pop lirico originario di Cammarata (AG), che nei prossimi giorni volerà negli Stati Uniti per rappresentare ufficialmente la Sicilia al Columbus Day 2025 di New York. L’artista, già conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione al programma Io Canto su Canale 5 nel 2010 e per aver rappresentato l’Italia in un talent show ungherese nel 2023, sarà protagonista di due importanti eventi grazie alla collaborazione con il Capitolo di Palermo dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA).





lI 12 ottobre, alle ore 8:30, Leto aprirà la tradizionale Wreath-Laying Ceremony a Columbus Circle, nel cuore di Manhattan, intonando l’Inno di Mameli davanti alle autorità americane, ai rappresentanti del Consolato Italiano, alla Columbus Citizens Foundation e alle delegazioni OSDIA provenienti da tutto il Paese. Un momento solenne, simbolo del contributo italiano alla storia degli Stati Uniti, che si svolgerà ai piedi del monumento dedicato a Cristoforo Colombo, all’ingresso di Central Park. “È un onore poter dare voce alla mia terra in un’occasione così significativa per gli italiani d’America,” ha dichiarato l’artista.





Il 13 ottobre, in diretta su ABC7, Giuseppe Leto tornerà sul palco durante la spettacolare Columbus Day Parade, esibendosi con “Caruso” di Lucio Dalla, brano simbolo della grande musica italiana. Un’esibizione che unirà emozione, talento e orgoglio siciliano davanti a milioni di telespettatori.

Attraverso la sua voce, Leto porterà oltreoceano l’anima della Sicilia, rappresentando non solo la sua città e l’Italia intera, ma anche l’impegno culturale del Capitolo OSDIA di Palermo, guidato da Tiberio Mantia e Tonino Rizzico, in un autentico ponte di amicizia tra Sicilia e America.

