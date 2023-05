In seguito al successo riscosso dall’anteprima live a Cisterna di Latina dello scorso sabato, da domani, mercoledì 31 maggio, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “TU SAI ESSERE”, il nuovo brano del cantautore FABIO MARTORANA. Il brano sarà in radio dal 9 giugno.

Pubblicato e distribuito da TuneCore, “Tu sai essere” è una dichiarazione d’amore, a tratti malinconica, con cui il cantautore vuole far riflettere sulla paura di poter perdere la persona amata, che viene accettata e superata con estrema serenità. Un importante messaggio sull’amore, che si differenzia dal possesso per il rispetto dei pensieri, delle azioni e dei comportamenti dell’altro.

«”Tu Sai Essere” nasce dalla voglia di potere esprimere liberamente sia le proprie emozioni, ma anche le proprie paure – racconta Fabio Martorana – spesso mi trovo a fare i conti con me stesso, con i miei silenzi che molto spesso racchiudono emozioni, sentimenti e paure che, per orgoglio o altri motivi, non sempre riesco a esteriorizzare. Questo brano è una dichiarazione aperta e libera, e la musica è il tramite attraverso cui riesco a esprimere al meglio le mie emozioni e i miei sentimenti»

Classe 1981, Fabio Martorana è un cantautore, ingegnere, produttore cinematografico e attore siciliano. Fin da bambino ha manifestato una grande passione per la musica. Inizia ad esibirsi dal vivo all’età di 14 anni con la sua band. Poco più che ventenne, si trasferisce a Latina e, dopo essersi laureato in Ingegneria civile e in Scienze della Formazione, inizia la sua carriera da imprenditore, senza però tralasciare la sua passione per la musica. Nel 2020 fonda la sua casa di produzione cinematografica “Essence” con la quale realizza il film “Oltre Le Nostre Vite”, del quale compone anche la colonna sonora, “Anima Bianca”. Nel 2021 esce il singolo “Essere come sei” a cui segue la pubblicazione di 4 singoli: “L’Essenza Migliore” (2022), “Anima Bianca Alternative” (2022), “Un senso che non vorrei” (2022) e “I Nostri Battiti” (2023).

www.facebook.com/fabiomartoranaart

https://instagram.com/fabio_martorana

www.youtube.com/@fabiomartorana7015

