La Cooperativa Sociale ConSenso parteciperà a ExpoAid 2026 – “Io, Persona di valore”, il più importante appuntamento nazionale dedicato alla disabilità, ai diritti e ai percorsi di autonomia, in programma dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini. L’evento, promosso dal Ministero per le Disabilità, riunirà enti, associazioni, istituzioni e realtà del Terzo Settore impegnate nella costruzione di una società sempre più inclusiva e consapevole.

Per ConSenso, nata a Caltanissetta e da anni punto di riferimento regionale nei servizi educativi, psicoeducativi e nei percorsi di inclusione lavorativa per persone con disturbi dello spettro autistico, la partecipazione a ExpoAid rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e l’opportunità di portare a livello nazionale un’esperienza che coniuga qualità produttiva, etica e sviluppo locale.





Al centro della presenza a Rimini ci sarà il pastificio artigianale etico L’Arte dei Primi di San Cataldo: un laboratorio professionale dove la pasta non è soltanto un prodotto, ma un autentico percorso di crescita. Qui lavorano sette giovani adulti con autismo e con disabilità psichica, ciascuno inserito attraverso una borsa lavoro retribuita, che ogni giorno trasformano gesti, tecniche e competenze in autonomia, identità e futuro. La produzione – pasta fresca ed essiccata lentamente, realizzata con grani antichi siciliani – nasce dall’incontro tra sapere artigianale, qualità delle materie prime e valorizzazione delle persone.

L’Arte dei Primi è oggi uno dei progetti più significativi della cooperativa: un luogo in cui l’inclusione diventa economia reale, dove il lavoro genera dignità e dove la comunità ritrova un modello concreto di sviluppo sostenibile. Per il territorio nisseno, la presenza a ExpoAid rappresenta l’occasione per mostrare come una realtà locale possa trasformarsi in un esempio nazionale di innovazione sociale, qualità produttiva e responsabilità collettiva.





La partecipazione all’evento nasce anche da un invito personale rivolto alla cooperativa dall’On. Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, attraverso il coordinamento del suo staff, che ha voluto inserire L’Arte dei Primi tra le esperienze protagoniste di ExpoAid 2026. Un legame che affonda le sue radici già nell’ottobre scorso, quando, in occasione dell’inaugurazione del pastificio etico, la stessa Ministra aveva inviato un videomessaggio di augurio e vicinanza, riconoscendo il valore sociale e innovativo del progetto.

A Rimini, ConSenso porterà non soltanto un prodotto, ma una storia: quella di un territorio che crede nel valore delle persone e sceglie di costruire futuro attraverso il lavoro, la formazione e la cura delle relazioni. Una storia che dimostra come l’inclusione possa diventare un motore di sviluppo, capace di generare opportunità, bellezza e speranza per l’intera comunità.

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