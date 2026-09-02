I riflettori della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si accendono sulle promesse del grande schermo, la storia del giornalismo e la sostenibilità ambientale in occasione dei Nations Award Thinkingreen 20th edition spin-off Venice. L’evento, in programma giovedì 3 e venerdì 4 settembre nella Sala della Musica dell’Hotel Ca’ Sagredo di Venezia, antica dimora del Doge Nicolò Sagredo, rappresenta la prestigiosa estensione lagunare della kermesse che si svolge annualmente al Teatro Antico di Taormina, e che ha festeggiato nello scorso giugno l’importante traguardo della ventesima edizione: saranno premiate le attrici Tatiana Luter e Noemi Brando, la redazione del TG2 per i suoi 50 anni e il pittore Mauro Drudi e verrà celebrato il mezzo secolo del film “Taxi Driver”, tra i capolavori di Martin Scorsese con Robert De Niro; la madrina e ambasciatrice del Premio sarà la modella e attrice internazionale Madalina Ghenea.





Tatiana Luter è un’attrice italo-americana cresciuta tra l’Europa e gli Stati Uniti, ha collaborato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Francis Ford Coppola e Gabriele Muccino. Nel 2024 ha attirato l’attenzione internazionale recitando al fianco di Al Pacino nel dramma storico “Maserati: The Brothers”, in uscita nel prossimo autunno. Attualmente è sul set a Roma del thriller psicologico “Bunnyman” con James Franco e Giancarlo Giannini. È inoltre attiva nella difesa ambientale, avendo co-diretto un cortometraggio contro i crimini ambientali con la no-profit Earth League International.

Noemi Brando, 24enne attrice veneziana, è considerata uno dei talenti emergenti più promettenti e versatili del cinema italiano contemporaneo. Con un passato nel tennis agonistico, ha intrapreso con successo la strada della recitazione formandosi con registi di chiara fama. Si è imposta all’attenzione del grande pubblico e della critica grazie alle sue intense interpretazioni in produzioni di successo internazionale targate Netflix, tra cui la serie “Supersex” e il film “Sei nell’anima” dedicato alla vita di Gianna Nannini. Il suo percorso artistico prosegue in forte ascesa con i film “L’amor fuggente” e “Audrey la mer”.

“Abbiamo voluto unire idealmente il racconto della realtà e l’importanza della cronaca quotidiana alla magia della finzione cinematografica – dichiara il presidente Michel Curatolo, organizzatore della manifestazione – premiare il TG2 per i suoi cinquant’anni di impeccabile servizio pubblico e, contemporaneamente, dare spazio a due straordinari talenti come Tatiana Luter e Noemi Brando, dimostra come il nostro Premio continui a essere un ponte immaginario e significativo tra la grande storia dei media e il futuro radioso del nostro cinema internazionale e del territorio”.





Un momento di assoluto rilievo quello della celebrazione dei 50 anni del TG2 diretto da Antonio Preziosi, nato ufficialmente il 15 marzo 1976 a seguito della storica riforma Rai del 1975: il premio speciale alla testata giornalistica che ha realizzato il documentario celebrativo “TG2: 50 anni di notizie”, con la firma di Rai Documentari. L’opera ripercorre mezzo secolo di inchieste, reportage e trasformazioni sociali dell’Italia e del mondo attraverso immagini esclusive e interviste a grandi volti dello spettacolo e della cultura. Per l’arte visiva sarà premiato il pittore Mauro Drudi, artista noto per le sue ricerche cromatiche e figurative di forte impatto emotivo. I Nations Award – Thinkingreen si svolgono sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Siciliana; tra i partner FS Engineering e Bottega e Associazione Veneziana Albergatori.





Venerdì 4 si terrà il consueto salotto – talk sulla sostenibilità: ad aprire i lavori Simone Venturini (Sindaco della Città Metropolitana di Venezia), Dario Lo Bosco (Amministratore Delegato FS Engineering); Daniele Minotto (direttore Associazione Veneziana Albergatori); i saluti istituzionali saranno del Sottosegretario di Stato alla Cultura Giampiero Cannella (attesa conferma). A seguire il panel “Trasporti viari ferroviari sostenibili” sulle nuove prospettive per il turismo nazionale quale valore aggiunto dei territori, moderato dal capo redattore de “Il Gazzettino” di Venezia Davide Scalzotto, con gli interventi di Irene Gionfriddo (Direttore sviluppo commerciale estero e sostenibilità FS Engineering–Gruppo FF.SS.), Ettore De Cesbron de la Granellais (Responsabile della struttura Territoriale Veneto ANAS) e Ezio Micelli (Ordinario Economia e gestione delle imprese-Università di Venezia); il panel “Modelli di gestione delle risorse idriche”: un confronto serrato che vedrà relatori Andrea Razzini (Direttore Generale Veritas S.p.A.); Paolo Pavan (Ordinario di Chimica UNIVE); l’imprenditore Sandro Bottega e l’economista Giuseppe Mongiello; le conclusioni affidate a Francesco Colianni (Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana). Quest’ultimo panel sarà moderato da Maurizio Scaglione, direttore de IlSicilia, che riceverà un Premio speciale per il giornalismo.

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