Da Termini Imerese al prestigioso palcoscenico dell’Alta Moda internazionale di Taormina. Un gruppo di giovani professionisti termitani ha preso parte alle esclusive giornate dell’Alta Moda firmate Dolce & Gabbana, distinguendosi per professionalità, eleganza e preparazione.

L’evento si è articolato nell’arco di cinque giornate, ciascuna caratterizzata da un tema e da una location d’eccezione. Da Palazzo San Domenico, suggestiva sede dell’Alta Gioielleria, a Radice Pura, dove è andata in scena l’Alta Moda Donna, fino al Teatro Antico, che ha fatto da cornice all’Alta Sartoria. Il programma ha inoltre previsto un flash mob al Mokambo e un party finale alla Plage Resort, nella splendida cornice di Isola Bella, che ha visto tra i tanti ospiti anche Jennifer Lopez.





Per cinque giorni Taormina è stata al centro dell’attenzione internazionale, scelta da Dolce & Gabbana per ospitare le proprie creazioni e trasformare la città in una prestigiosa vetrina dedicata al lusso e alla moda. L’appuntamento ha richiamato celebrità, ospiti e operatori del settore provenienti da tutto il mondo, offrendo uno scenario di grande prestigio ai professionisti coinvolti.

A coordinare il gruppo termitano è stata Marika Veca, direttrice artistica dell’ASD The Factory di Termini Imerese, che ha ricoperto il ruolo di assistente coreografa e movement director dell’intero evento. Un incarico di grande responsabilità, che l’ha vista impegnata nel coordinamento degli show delle cinque giornate, contribuendo alla realizzazione e alla riuscita delle diverse performance.





Accanto a lei si sono distinti Silvia Cirivello e Simona Natale, insegnanti della The Factory, che hanno fatto parte del corpo di ballo, mettendo in campo esperienza, preparazione e professionalità.

A completare la rappresentanza termitana sono stati, in qualità di figuranti speciali, Andrea Orlando, Santo Bellaville, Enrico Caldarella e Federico Messina, protagonisti anche loro delle varie giornate taorminesi. Un’esperienza che ha valorizzato il talento e la professionalità delle eccellenze termitane sui palcoscenici internazionali. La partecipazione dei giovani termitani a un evento di tale rilevanza costituisce infatti un importante riconoscimento per la città e testimonia come impegno, formazione e talento possano aprire le porte dei più esclusivi palcoscenici internazionali, portando in alto il nome di Termini Imerese e della Sicilia.

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