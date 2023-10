“È necessario trovare subito la copertura finanziaria per assicurare i servizi garantiti dai lavoratori Asu fino al 31 dicembre 2023, nonostante sia stato raggiunto il tetto previsto per l’attuale Esercizio Finanziario di 14 milioni di euro. Chiedo all’assessore regionale della Famiglia, il quale ha annunciato che dopo il 31 ottobre il prosieguo delle attività sarà a carico degli enti, di fare ogni sforzo necessario per tutelare la serenità e la dignità economica dei lavoratori, e gli utenti che fruiscono delle prestazioni erogate, presso i Beni Culturali, i Comuni e nel comparto sociale”.

Il deputato regionale di FDI Marco Intravaia si appella al Governo e all’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Nuccia Albano, affinché siano reperite le risorse finanziarie per la copertura dei servizi forniti dagli enti che impiegano tale categoria di lavoratori e per il loro futuro occupazionale.

In una nota l’Assessorato Regionale della Famiglia ha comunicato che il limite è stato raggiunto e gli enti che prorogheranno i servizi con soggetti Asu avranno l’onere della copertura finanziaria.

