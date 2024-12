Il pittore Marco Bettio, da domenica 8 a domenica 22 dicembre 2024, avrà la propria residenza artistica presso lo spazio Giuseppe Veniero Project di Palermo, in Piazza Cassa di Risparmio 21/22 (ai più conosciuta anche come Piazza Borsa) che già ospita, fino al 6 gennaio 2025, la mostra personale dell’artista “Secondo Misura”, con ingresso gratuito.

L’artista all’interno della galleria, che rimarrà aperta per l’occasione ogni giorno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, creerà opere estemporanee, dando la possibilità ai visitatori di ammirarlo durante il suo momento creativo, e condurrà gli ospiti in un percorso guidato attraverso le sue creazioni grazie anche ai testi di Sarah Ledda che descrivono i dipinti esposti.

“La prima volta che sono venuto a Palermo – dichiara Marco Bettio – ho avuto una insolita sensazione di casa. Non di familiarità ma proprio di casa. Da allora sono passati oltre dieci anni e, grazie a Sarah, che a Palermo è nata e cresciuta, la città è diventata per me qualcosa di importante, tanto da sentirla mia. Qui ho esposto più volte, conosciuto artisti bravissimi, sentito le energie che ribollono nel tessuto cittadino, ma non avevo mai avuto modo di lavorare a Palermo. Questa residenza rappresenta certamente una sfida, come d’altronde dovrebbe essere sempre, ma anche il coronamento di un desiderio presente dal mio primo passeggiare alla Kalsa o tra le statue del Serpotta a San Francesco. Nello specifico, poi, realizzando qui questi dipinti, che sono parte di quello che ritengo il mio ciclo pittorico più intimo e personale, – conclude Bettio – mi sembra di poter restituire uno spaccato della città e delle sue contraddizioni. Ringrazio, quindi, Giuseppe Veniero per questa bellissima opportunità”.

“Secondo Misura” è la prima mostra personale di Marco Bettio a Palermo. La chiave di lettura per questo intervento negli spazi di Giuseppe Veniero Project si presenta subito, come primo elemento visibile anche dalla vetrina della galleria: la si può cogliere nel dipinto, che dà anche il titolo alla mostra, raffigurante un grande animale, da molte culture investito di valenze simboliche e mistiche, collocato a parete su un particolare ‘drappo’ di pelliccia sintetica. Un materiale alieno, non naturale, che crea una relazione affascinante con la pittura e col soggetto dipinto e che sembra alludere a una sorta di paradosso che ha molto a che fare con gli umani, con l’astrazione delle strutture del pensiero, con la magnifica complessità e al contempo con la tragica pericolosità della nostra mente applicata, soprattutto in ambito scientifico, tecnologico, economico e, di conseguenza, politico.

Lo spazio Giuseppe Veniero Project nasce dalla volontà di Giuseppe Veniero, imprenditore classe 1972, di creare un salotto culturale nel pieno centro di Palermo, nei luoghi storici dell’azienda di famiglia, la Confetteria Veniero, dove si parli di arte contemporanea non solo attraverso le mostre, ma anche con laboratori, workshop, e lectures.

“È un onore, oltre che un immenso piacere, per me ospitare, nella galleria che ho fondato nel 2013, la residenza artistica di Marco Bettio – dichiara Giuseppe Veniero – che, oltre a essere un grandissimo artista e un ottimo comunicatore, è diventato un grande amico. La presenza di Marco, la cui mostra personale rimarrà esposta fino al 6 gennaio 2025, regalerà bellissime sorprese e permetterà a tutti gli appassionati d’arte di vederlo all’opera mentre crea: un’esperienza irripetibile e ricca di emozioni. Da padrone di casa – continua Veniero – sono orgoglioso che lo spazio creato nei luoghi storici dell’azienda di famiglia sia diventato un luogo di accoglienza per tutti gli artisti che vogliono portare la loro arte a Palermo. La galleria ha ospitato più di 50 mostre in 11 anni, accogliendo tanti concittadini appassionati come me di arte moderna. Ciò che mi spinge a fare sempre meglio, infatti, è la parte di mecenate che è in me, quella che ha il piacere di accogliere e promuovere.”

Biografia dell’artista

Marco Bettio (Padova, 1974) si forma al liceo artistico di Padova e poi nella sezione di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia lasciata poco prima da Emilio Vedova. Dal 2002 al 2014 vive e lavora a Milano, iniziando una collaborazione professionale con diverse gallerie e spazi indipendenti e promuovendo il proprio lavoro attraverso mostre e fiere. Dal 2014 vive tra Torino e Aosta. Attualmente collabora con alcune gallerie d’arte contemporanea tra cui Gilda Contemporary Art di Milano, Zaion Gallery di Biella, Veniero Project di Palermo e Arionte Arte Contemporanea di Catania. Opere di Marco Bettio sono presenti in collezioni pubbliche (Museo Luigi Varoli di Cotignola – RA, Museo dei Profughi di Salonicco, Castello Gamba di Chatillon) e private (tra le quali The Bank Contemporary Art Collection Bassano del Grappa e Elenk’Art Palermo che sono aperte al pubblico). Del suo lavoro hanno scritto Angelo Rendo, Paolo Zanatta, Francesco Piazza, Rebecca Delmenico, Davide Dall’Ombra e altri.

Luogo: Giuseppe Veniero Project, Piazza Cassa di Risparmio , 21/22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.