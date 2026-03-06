Il “soft clubbing”, l’idea moderna e rivoluzionaria che unisce dj set e cappuccino. Il nuovo trend, sposato anche da Jovanotti, il rapper degli anni ’90, è quello di stare bene durante le ore del giorno piuttosto che durante la notte partendo dal momento della colazione a partire dalle 10 circa. Il software clubbing, in maniera sorprendente, sta cambiando le abitudini del condividere nuovi spazi, orari e tipologia in armonia con la buona musica.





E’ un fenomeno che vuole proporre una serie di incontri con una colonna sonora adeguata nei bar della città. Non più tarda notte, quindi, ma mattina piena, con eventuale prolungamento dell’orario al brunch a partire dalle 12 magari dopo aver fatto un giro in centro, oppure arrivare già appena svegli per un cappuccino o espresso e cornetto che sia. Questi eventi sono di assoluto relax e sano divertimento, niente stress, e una nuova visione della voglia di stare insieme, privilegiando anche, con una serie di prodotti sani e detox, gli amanti del vivere bene. È una nuova visione della voglia di stare insieme.





A Palermo l’appuntamento per il soft clubbing si chiama “Morning Club” – la colazione in armonia. L’evento è previsto per domenica 15 marzo 2026, a partire dalle 10:30, da Cavour Lounge Bar & Bistrot, caffetteria storica al centro di Palermo (via Cavour 86). Protagonisti della giornata due DJ dalla carriera consolidata, si alterneranno infatti in console Gianni Guttuso e Mauriziotto supportati da Danilo Lo Iacono.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.