Dall’11 al 13 agosto si svolgerà a Calatafimi-Segesta la seconda edizione della fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi”. L’evento è organizzato dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” – presieduta da Diego Scandariato – con il supporto della Peralta Production, di Filippo Peralta, e con il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Il programma è ricco di sorprese, tra degustazioni e intrattenimento per grandi e piccoli, con gruppi folkloristici, scuole di ballo, musica e cabaret. Oltre alle degustazioni di vini pregiati e prodotti tipici della zona, la fiera prevede stand gastronomici e spettacoli musicali. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Nicolò Mazzara, ha l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0. La kermesse quest’anno punta i riflettori sulla “Sagra della Pasta di Grani Antichi Siciliani”, con piatti prelibati cucinati dagli chef del territorio, che saranno disponibili ogni sera negli stand allestiti in piazza. In programma anche la 1^ edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta. Venerdì 11 agosto si terrà la cerimonia di consegna del Premio al 6° Reggimento dei Bersaglieri, mentre domenica 13 agosto il Premio verrà assegnato a chi, nei vari ambiti, si è distinto per meriti, tra i cittadini del territorio. “Una bella novità – dice Filippo Peralta, ideatore del Premio che da anni tocca le varie città della provincia – e siamo contenti di organizzare la nostra kermesse anche a Calatafimi-Segesta. Una manifestazione ormai radicata nel territorio, che riceve consenso e affetto da parte di Amministrazioni e cittadini”. Ogni sera l’evento prenderà il via alle ore 19. L’ingresso è gratuito.

