Prosegue, nei comuni siciliani, il tour estivo del Teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella tra divertentissime commedie e spettacoli per famiglie e bambini e, tra le prossime tappe, la Compagnia del Teatro approda a Castelbuono, dall’11 al 13 luglio, in occasione della rassegna Castelbuono Teatro, giunta alla sua quarta edizione, e che vede la direzione artistica di Marco Pupella. Gli spettacoli si svolgeranno al Chiostro di San Francesco (piazza San Francesco, Castelbuono) ed avranno inizio alle ore 21. La Produzione è del teatro Sant’Eugenio di Palermo.

Si inizia con “Lei bella… Lui sarà una bestia?” in programma giovedì 11 luglio (ore 21), è uno spettacolo teatrale che fa sognare sia grandi che piccini, coloratissimo e con in scena i costumi che rimandano al classico Disney, ogni interprete farà divertire il pubblico presente, facendo rivivere altresì una delle storie più romantiche che ci siano. L’adattamento e la regia sono a cura di Daniela Pupella, mentre i personaggi saranno interpretati da: Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo e Luciano SergioMaria.

Il secondo appuntamento, che avrà luogo venerdì 12 luglio (ore 21), è con un divertentissimo classico del teatro di Pirandello, ovvero “La Giara”con i suoi Don Lollò, Zì Dima, ‘Mparipè e gli altri intramontabili personaggi di questa simpaticissima commedia che vedrà in scena gli attori: Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Massimiliano Sciascia, Valentino Pizzuto, Fabiola Arculeo, Francesca Picciurro, Mirko Ingrassia, Francesco Grisafi e Martina Galione, per la regia di Marco Pupella.

Castelbuono Teatro 2024 si conclude sabato 13 luglio (ore 21) con la divertentissima commedia “Spose consumate” di Daniela e Lavinia Pupella e Francesca Picciurro; in scena: Daniela Pupella, Lavinia Pupella, Francesca Picciurro, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, e Fabiola Arculeo, per la regia di Daniela Pupella. La trama si svolge in un atelier di alta moda gestito dallo stilista Claude, all’interno del quale, si avvicendano le cinque damigelle che dovranno provare gli abiti da indossare al matrimonio di una loro cara amica. Ogni protagonista porterà le proprie vicissitudini di vita attorno alle quali ruota anche il rapporto di amicizia tra donne, tra affetto e competizione. Succederà di tutto, se ne diranno di tutti i colori, e le risate sono assicurate.

Biglietti: euro 10 – residenti euro 8.

Luogo: chiostro di san francesco , piazza san francesco , CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/07/2024

Data Fine: 13/07/2024

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 10.00

