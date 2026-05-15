E’ una studentessa del Liceo Leonardo la neo campionessa italiana assoluta di Kickboxing.

Un importante successo sportivo per Greta D’Alba, studentessa della classe 2H del liceo giarrese, che si è laureata Campionessa Italiana Assoluta, ai Campionati Italiani Assoluti Cadetti di Kickboxing nella specialità Kick Light.

Un traguardo prestigioso che conferma il talento e la crescita dell’atleta, già riconosciuta da due anni, come atleta di interesse nazionale. Con questa vittoria, Greta conquista inoltre la convocazione nella Nazionale Italiana di Kickboxing, per il terzo anno consecutivo.

A settembre sarà tra gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali Cadetti di Kickboxing, portando sul ring i colori azzurri e l’orgoglio della nostra comunità scolastica.





«Il successo di Greta rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro istituto», ha dichiarato la Dirigente Scolastica, dottoressa Tiziana D’Anna. «Dietro questo straordinario risultato -ha detto la preside-ci sono sacrificio, disciplina, passione e una forte determinazione: valori che la scuola promuove quotidianamente. A Greta – ha concluso la D’Anna-vanno le nostre congratulazioni e il più sincero augurio per la prossima esperienza mondiale».

La vittoria di Greta testimonia come impegno scolastico e sportivo possano procedere insieme con risultati di eccellenza, diventando esempio positivo per tutti gli studenti.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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