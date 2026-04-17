Domenica 22 marzo, la rinomata Biennale di Milano 2026 ha vissuto un momento di straordinaria eccellenza gastronomica. Tra le opere d’arte contemporanea, il design all’avanguardia e le installazioni internazionali, è andata in scena un’altra altissima forma di maestria, quella culinaria e performativa. L’ospite d’onore e vero mattatore della giornata è stato lo storico chef palermitano Nino ‘u Ballerino, che ha curato un esclusivo catering d’eccellenza, portando la verace anima del cibo di strada nel cuore nevralgico della capitale meneghina.





L’attesa per la partecipazione dello chef era palpabile fin dalle prime ore dell’evento e le aspettative dei presenti sono state ampiamente superate. Nino ‘u Ballerino, divenuto celebre in tutto il mondo per i suoi movimenti ritmici e spettacolari mentre prepara le sue prelibatezze dietro il bancone (da cui deriva il suo iconico soprannome), ha trasformato il momento del ristoro in una vera e propria performance artistica dal vivo. Un’esibizione che si è sposata alla perfezione con lo spirito creativo e cosmopolita della Biennale di Milano 2026. Lo chef ha deliziato i palati dei numerosi ospiti internazionali, giornalisti, critici e appassionati presenti, offrendo loro un’immersione totale nei sapori più genuini e intensi della tradizione culinaria siciliana.





Al centro dell’irresistibile proposta gastronomica, studiata per esaltare le eccellenze del territorio e le materie prime di altissima qualità, non poteva assolutamente mancare il vero re indiscusso dello street food palermitano: il leggendario panino ca’ meusa. Preparato a regola d’arte davanti agli occhi estasiati dei commensali, servito nella tradizionale “vastedda” morbida spolverata di sesamo, con ricotta fresca e caciocavallo (nella golosissima versione “maritata”) o con la sola e freschissima spremuta di limone (nella versione “schietta”), il panino ha conquistato in un istante anche i palati più esigenti e raffinati.





Ma il viaggio sensoriale proposto dallo chef non si è limitato al suo cavallo di battaglia. I presenti hanno potuto degustare un trionfo di specialità rosticcere siciliane, tra cui le dorate e croccanti arancine, le classiche panelle e crocchè (i famosi “cazzilli” palermitani) e soffici tranci di sfincione profumato. Un’autentica esplosione di gusto che ha trasportato il pubblico direttamente tra i colori e le voci dei mercati storici di Palermo.





L’evento meneghino ha dimostrato, ancora una volta con forza, la versatilità e l’enorme attrattiva del format proposto dallo chef palermitano. Affidare il catering di una manifestazione artistica così prestigiosa e di risonanza globale a Nino ‘u Ballerino è stata una scelta capace di creare un ponte sensoriale, culturale e umano tra il Nord e il Sud dell’Italia. Il successo straordinario riscosso ieri sottolinea un trend in fortissima crescita: lo street food d’autore non è più rilegato ai soli contesti urbani di origine, ma è diventato un protagonista assoluto e ricercato dei grandi palcoscenici internazionali, celebrato a tutti gli effetti come autentica arte del gusto e fiero ambasciatore del Made in Italy in tutto il mondo. L’energia incontenibile e contagiosa dello chef, unita a una maestria artigianale senza pari, ha reso il banchetto milanese un’esperienza memorabile all’insegna di convivialità, tradizione e pura gioia condivisa.

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