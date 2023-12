Dalle uno schiaffo

di Press Service

01/12/2023

Tipo segnalazione: Fotonotizia

I Circoscrizione, ICS Rita Borsellino e Udi Palermo contro la violenza sulle donne

La Consigliera della I Circoscrizione Tiziana Calabrese, le insegnanti Indelicato e Cala’ e le alunne e gli alunni della seconda classe del plesso Roncalli dell’ICS Rita Borsellino, insieme presso la Biblioteca delle Donne dell’UDI in via Lincoln 121 a Palermo.

“Basta soltanto panchine rosse e tavole rotonde afferma la Consigliera della I Circoscrizione Tiziana Calabrese, dobbiamo favorire con la scuola, l’associazionismo, il terzo settore, la riflessione e la formazione di una capacità critica per imparare a riconoscere gli stereotipi di genere che insidiano il nostro linguaggio e i nostri comportamenti quotidianamente”.

“Dalle uno schiaffo” video suggerito dalla Professoressa Daniela Dioguardi, storica componente dell’associazionismo femminile cittadino e rappresentante dell’UDI Palermo, che afferma “è un video utile per fare capire a ragazze e ragazzi come il drammatico fenomeno della violenza maschile sulle donne sia la conseguenza di una cultura patriarcale, maschilista, di cui troppo spesso non ci accorgiamo. La scuola può essere un luogo privilegiato per smontare criticamente questa cultura. Non serve aggiungere alcuna disciplina! Le/i docenti, adeguatamente formati, possono trasmettere alle ragazze consapevolezza e sicurezza e ai ragazzi il senso della propria parzialità a partire dall’uso del linguaggio sessuato.

