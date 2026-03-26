In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e al suo immenso patrimonio culturale, i ragazzi del SAI Vizzini Ordinari – Sito A Raddusa hanno realizzato un progetto creativo che unisce studio, emozione e partecipazione attiva. È nato così “Il nostro viaggio con Dante”, un video originale che racconta il loro personale percorso di scoperta attraverso i temi e i simboli della Divina Commedia.

Protagonisti del video sono i giovani migranti Emran, Essam, Youssef, Sekou ed Emmanuel, che con sensibilità e impegno hanno dato voce a un viaggio simbolico capace di intrecciare la loro esperienza personale con l’universalità del messaggio dantesco.

Il progetto è stato realizzato con il supporto del gruppo di lavoro guidato dall’Insegnante Dott.ssa Cristina Pagana, insieme alla Dott.ssa Gaetana Pagana, coordinatrice del servizio, e all’operatrice Agata Allegra, che hanno accompagnato i ragazzi in un percorso formativo capace di coniugare apprendimento linguistico, espressione artistica e valorizzazione culturale.

Il video è stato pubblicato sul canale YouTube del Festival Dantesco Internazionale, prestigiosa rassegna che promuove le migliori produzioni ispirate all’opera del Sommo Poeta. Con grande soddisfazione, l’elaborato è stato ammesso in gara per il Premio Social, riconoscimento che premia la capacità di comunicare Dante attraverso i linguaggi contemporanei e le piattaforme digitali.

Un risultato che testimonia l’impegno dei ragazzi e la qualità del percorso educativo portato avanti dal SAI Vizzini Ordinari – Sito A Raddusa. Il loro “viaggio con Dante” diventa così un ponte tra culture, un invito a riscoprire la forza universale della poesia e un esempio concreto di come l’inclusione passi anche attraverso la bellezza della letteratura.

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