Fratel Biagio è stato un sognatore ma che ha realizzato, grazie al buon Dio, tante opere importanti per gli ultimi; nel cuore aveva anche quello di dotare la Missione di un poliambulatorio solidale per prestare soccorso a chi rimane indietro. Grazie alla preziosa iniziativa del Teatro Massimo, la prova generale del balletto della Carmen, coreografie di Leo Mujic, sarà aperta tutti e le somme raccolte contribuiranno al completamento del poliambulatorio solidale, sito all’interno della Cittadella del Povero e della Speranza, in Via Decollati. I volontari ed i benefattori della Missione di Speranza e Carità condividono il nobile evento che si terrà il prossimo 11 giugno, alle ore 19:30, presso la sede del Teatro Massimo di Palermo. I biglietti varieranno da 15 a 50 euro: – Euro 50,00 per il 1° settore (platea) – Euro 45,00 per il 2° settore (palchi centrali di I, II e III ordine) – Euro 35,00 per il 3°e 4° settore (palchi centrali di IV e V ordine; posti davanti nei palchi laterali di I, II,III ordine) – Euro 25,00 per il 5° e 6° settore (posti dietro nei palchi laterali di I, II e III ordine; posti dietro nei palchi semi centrali dal I al V ordine; galleria centrale) – Euro 15,00 per il 7° ed 8° settore (posti davanti nei palchi laterali di IV e V ordine, galleria laterale). Saranno i fratelli della Missione ad aiutarci per i biglietti, basterà chiamare il numero +393792720296 o mandare un messaggio tramite whatsapp, oppure inviare una mail a eventoteatromassimo@missionedisperanzaecarita.org

