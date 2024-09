Il palermitano Dario Cangialosi è il nuovo responsabile del dipartimento nazionale Istruzione della Democrazia Cristiana. La nomina gli è stata conferita da Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito.



“I dati pubblicati nelle scorse settimane dal Sole24ore sulla denatalità e i segnali allarmanti sulla povertà educativa in Italia non fanno che confermare il bisogno urgente di un cambio di rotta e di una forte accelerazione sulle politiche che riguardano la scuola e la famiglia – dichiara Dario Cangialosi -. Dal 2008 scendiamo in picchiata (-34%) sulle nascite e siamo maglia nera in Europa per dispersione scolastica e sulla povertà educativa. Dobbiamo navigare con più decisione verso gli obiettivi europei, in particolare sui goal e i target che riguardano la coesione sociale e l’istruzione. La mia recente nomina nell’ufficio politico nazionale della DC, con particolare riguardo all’istruzione, per la quale ringrazio il segretario nazionale Cuffaro, sottolinea come per il nostro partito, nella prossima Legge di bilancio 2025, sia indispensabile e non più rinviabile investire con maggiore decisione sulla famiglia e sull’istruzione. In questa direzione anche il Ministro Valditara, che a Cagliari all’apertura dell’anno scolastico, ha ribadito che per il nostro Paese diventa cruciale la lotta alle diseguaglianze e il sostegno ai giovani. Bisogna fare presto o finiremo in trappola”.

“I temi della famiglia e dell’Istruzione sono al centro del progetto politico della Democrazia Cristiana – dichiara Totò Cuffaro -. Con la nomina di Dario Cangialosi, persona competente e preparata, la squadra della DC si rafforza e si dota di professionalità di livello in grado di coniugare impegno politico con la competenza. Vogliamo crescere ancora e dimostrare di aver costruito una classe dirigente qualificata, affidabile e concreta, in grado di affrontare le sfide, con la consapevolezza di poter mettere in campo le migliori energie”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.