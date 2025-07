“La minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi del 30% sui prodotti agroalimentari europei a partire dal 1° agosto rappresenta un attacco diretto al nostro sistema produttivo e cooperativo, già duramente provato da anni di crisi, inflazione, aumento dei costi energetici, cambiamenti climatici, siccità e instabilità nei mercati internazionali.” Lo dichiarano Filippo Parrino, presidente di Lega Coop Sicilia, e Domenico Pistone, responsabile regionale di Lega Coop Agroalimentare e Pesca Sicilia, commentando la lettera inviata da Trump al presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.





“In Sicilia – sottolineano Parrino e Pistone – il comparto agroalimentare rappresenta una colonna portante dell’economia, un presidio sociale, ambientale e occupazionale, che trova nella cooperazione un modello virtuoso di filiera, sostenibilità e radicamento nei territori. Le nostre cooperative, che producono, trasformano e commercializzano prodotti di eccellenza come olio, vino, agrumi, ortofrutta e conserve, rischiano di subire un colpo gravissimo da un provvedimento ingiusto e unilaterale che colpisce i produttori europei e in particolare le regioni più fragili del Mediterraneo.”





Lega Coop Sicilia e Lega Coop Agroalimentare Sicilia chiedono con forza una presa di posizione immediata da parte delle istituzioni europee e italiane. L’Europa non può restare in silenzio o divisa: serve un fronte comune per scongiurare l’introduzione di dazi che penalizzano le imprese, i lavoratori e i consumatori. La Sicilia, e il Mezzogiorno tutto, non possono permettersi nuove batoste che mettono a rischio il futuro delle comunità rurali e cooperative.”

“È il momento di difendere il lavoro, la dignità dei territori, e un modello produttivo che crea valore aggiunto attraverso qualità, tracciabilità, legalità e sostenibilità. Non possiamo accettare di essere ostaggi di guerre commerciali che nulla hanno a che fare con le esigenze reali dei cittadini.”





Lega Coop Sicilia e la sua articolazione agroalimentare continueranno a vigilare e a mobilitarsi, insieme a tutte le forze cooperative, associative e istituzionali, per tutelare il comparto e per chiedere strumenti concreti di sostegno, compensazione e rilancio.

Filippo Parrino, Presidente Legacoop Sicilia Domenico Pistone, Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia

Luogo: LEGACOOP SICILIA, Via Alfonso Borrelli, 3, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

