“Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà sicuramente tante ambizioni, ma non crediamo proprio voglia rifare la Democrazia Cristiana” lo dicono in una nota congiunta Totò Cuffaro e Francesca Donato, rispettivamente segretario nazionale e vice presidente della Democrazia Cristiana.

“Che alcuni amici che hanno militato nella Dc – scrivono ancora Cuffaro e Donato – abbiano trovato ospitalità in Fratelli d’Italia è assolutamente legittimo, ci sembra però una forzatura la loro visione di una Meloni potenziale leader e punto di riferimento di una nuova Dc”.

“Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia rappresentano una destra di governo con cui è possibile dialogare e fare un percorso politico come avviene in Sicilia. Rifare la Dc, ridare presenza e corpo ai cattolici impegnati in politica è un compito per i democristiani e il nostro impegno con la Dc nuova va esattamente in questo senso” concludono i vertici della Democrazia Cristiana.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.