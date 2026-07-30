“Ci fa piacere leggere che Castello Utveggio venga indicato come sede di un hub dedicato all’intelligenza artificiale. È un’idea che conosciamo bene: la Cisl Sicilia l’aveva avanzata pubblicamente il 27 febbraio 2025”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, commentando il via libera della Commissione dell’Ars al disegno di legge sull’intelligenza artificiale. “La nostra proposta- aggiunge La Piana – prevedeva la nascita proprio a Castello Utveggio di un polo mediterraneo dell’intelligenza artificiale. Se oggi questa tematica entra nel dibattito istituzionale, non possiamo che esserne soddisfatti, esprimendo il nostro apprezzamento per quanto fatto all’Ars”.





“La Cisl Sicilia – prosegue La Piana – non è interessata a rivendicare primogeniture. Le idee, quando sono buone, devono camminare e diventare patrimonio comune. Ci basta constatare che quella proposta, presentata oltre un anno fa, continua a dimostrarsi efficace, tanto da essere oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, esitato positivamente dalla Commissione Affari Istituzionali di Palazzo dei Normanni”. Resta però un interrogativo per la Cisl Sicilia: il governo regionale ha annunciato che Castello Utveggio avrà la funzione di centro congressi della Sicilia. Nel disegno di legge approvato dalla Commissione all’Ars, questa struttura viene individuata, come aveva proposto la Cisl Sicilia, come sede di un hub sull’intelligenza artificiale.





“Sarebbe utile – aggiunge La Piana – comprendere se le due destinazioni siano destinate a convivere o se nel frattempo la programmazione sia cambiata. Un chiarimento aiuterebbe a delineare con maggiore precisione il futuro di una struttura strategica per Palermo e per la Sicilia”. “Ci auguriamo – conclude il segretario generale della Cisl Sicilia – che questa volta si passi rapidamente dalle idee ai fatti. La Sicilia ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo sui temi dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, a condizione che alle proposte seguano investimenti, competenze e una chiara strategia di sviluppo”.

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