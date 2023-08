L’allestimento spettacolare sorprende il pubblico a Terrasini. La replica il 22 settembre al Teatro Antico di Taormina

La passione prorompente e la libertà d’essere della Carmen di Bizet sono ben visibili nell’interpretazione moderna dell’Opera realizzata dal Sicilia Classica Festival, che alla sua prima, sabato 18 agosto all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, ha registrato un successo da sold out.

Il rosso predominante nell’allestimento, le coreografie ricche di movimenti, gli spettacoli con il fuoco, i video mapping e gli effetti scenici sulla musica trascinante di Bizet, hanno fatto sì che il pubblico fosse coinvolto da una messa in scena molto spettacolarizzata, tanto danzata e piena di colore.

“Molto abbiamo puntato- ha commentato il regista Salvo Dolce- sull’aspetto visivo dell’allestimento che riproduce una Spagna vistosa, sensuale ed elegante nei primi due atti, e poi misteriosa nel terzo e quarto atto, nonché su quello coreografico, riproducendo una Carmen molto movimentata”.

Bello da vedere anche l’intero cast, quasi interamente composto da giovani professionisti- dieci cantanti solisti, sessanta coristi, cinquanta orchestrali e venti ballerini- in grado di trasmettere l’energia travolgente dell’Opera.

A stregare il pubblico, in particolare, la bellezza e la bravura della protagonista, la mezzosoprano russa Karina Demurova, già pluripremiata ed avvezza al ruolo di Carmen che ha già interpretato per altre produzioni in tour per il mondo. Sulla scena anche il talento del tenore spagnolo Facundo Munoz nel ruolo di Don José, e il baritono Giacomo Medici nel ruolo di Escamillo.

“Abbiamo voluto realizzare- hanno dichiarato il Direttore artistico Nuccio Anselmo e il Presidente del Sicilia Classica Festival, Francesco Ciprì- uno spettacolo trascinante da ogni punto di vista e in ogni forma d’espressione: dal canto alla danza, agli effetti di luce e visivi”.

Coreografica e coinvolgente anche la bacchetta della Direttrice d’Orchestra Alessandra Pipitone, che ha diretto l’Orchestra Filarmonica della Sicilia, mentre a dirigere il Coro Lirico Kàtane è stato il Maestro Davide Dellisanti. Coreografie di Stefania Cotroneo, scenografie de La Bottega Fantastica, Costumi di Fabrizio Buttiglieri, Luci di Gabriele Circo.

Presenti allo spettacolo anche il Sindaco del Comune di Terrasini Giosué Maniaci, l’Assessore alla Cultura Vincenzo Cusumano e la Capo Area Settore Turismo Vera Abate.

“Il Sicilia Classica Festival- ha dichiarato l’Assessore Vincenzo Cusumano- ha preso il via da Terrasini sei anni fa, e qui ancora continua a crescere e ad attirare turisti. Siamo molto felici di continuare ad investire in qualità di Amministrazione Comunale su eventi culturali di alto livello come questo, perché crediamo fermamente che la cultura sia indispensabile per migliorare la qualità di vita di tutti”.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone estivo, è stato realizzato con il Patrocinio del Comune di Terrasini, della Regione Siciliana- Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e dell’Assemblea Regionale Siciliana, ed è sponsorizzato dall’Oxygen Fitness Place di Palermo.

Questi i nomi degli altri interpreti dell’Opera di Bizet: Giovanni Palminteri nei panni di Morales, Andrea Carcassi in Zuniga, Ester Gabriella Ventura in Micaela, Andreina Drago in Mercedes, Martina Saviano in Frasquita, Francesco Ciprì in Dancairo, Enrico Maria Piazza in Remendado.

La Carmen del Sicilia Classica Festival andrà in scena anche il prossimo 22 settembre 2023 alle ore 21 nella cornice di caratura internazionale del Teatro Antico di Taormina. Sempre al Teatro di Taormina la stessa Organizzazione porterà in scena, il 20 settembre alle ore 21, le opere Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria Rusticana di Mascagni.

È possibile acquistare i biglietti qui: http://www.vivaticket.com/it/Ticket/carmen/204602,

http://www.vivaticket.com/…/pagliacci-cavalleria…/204604 oppure chiamando al 339- 5299932

Pagina Facebook Sicilia Classica Festival: https://www.facebook.com/siciliaclassicafestival

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.