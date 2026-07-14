Il decentramento non è un costo, ma una scelta di democrazia e buona amministrazione. Chi lo giudica inutile interpreta la pubblica amministrazione come un’accentramento di potere, mentre i cittadini chiedono istituzioni più vicine, efficienti e reattive.



Il decentramento è un pilastro fondamentale della democrazia: non una spesa improduttiva, ma un investimento nella qualità dell’azione amministrativa. Una città complessa come Palermo non può essere governata con tutto accentrato. Servono organismi di decentramento dotati di reali poteri, risorse e strumenti, affinché possano diventare un vero punto di riferimento per le comunità locali.





La forza delle istituzioni non risiede nella quantità di potere che concentrano, ma nella capacità di essere presenti dove vivono i cittadini. È nei quartieri che si costruisce la credibilità della politica e il futuro della nostra comunità.

Massimiliano Crapa Coordinatore cittadino UDC Palermo

Antonio Minnella Responsabile Dipartimento Relazioni con la Pubblica Amministrazione UDC Palermo

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